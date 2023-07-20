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رئيس التحرير
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تعليم

سحر وجمال في سماء مصر .... اقتران رباعي فريد وبديع الليلة

ظاهرة فلكية
ظاهرة فلكية

تتزين سماء مصر على مدار يومي الليلة وغدآ، بظاهرة فلكية فريدة ومميزة، حيث نشهد اقتران رباعي فى السماء حين يقترن هلال القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكوكب المريخ (الكوكب الأحمر) والنجم ريجولس Regulus (قلب الأسد) وهو ألمع نجوم برج الأسد، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.

وقال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق: إننا على موعد مع مشاهدة بديعة لظاهرة فلكية جديدة، حيث يقترن القمر مع كوكب الزهرة ألمع كواكب المجموعة الشمسية (كوكب الحب والجمال) وكوكب المريخ الكوكب الأحمر والنجم ريجولس Regulus (قلب الأسد) على مدار اليوم وغدآ الموافق  21-20 يوليو.

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وأضاف "تادرس": “إننا نرى القمر مقترنا مع القمر مع كوكب الزهرة ألمع كواكب المجموعة الشمسية (كوكب الحب والجمال) وكوكب المريخ الكوكب الأحمروالنجم ريجولس Regulus (قلب الأسد) وهو ألمع نجوم برج الأسد، حيث نرى هذا المشهد الساحر في سماء مصر بالعين المجردة السليمة في السماء باتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل”.

نجم قلب الأسد

وأشار رئيس قسم الفلك السابق بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن النجم ريجولس Regulus (قلب الأسد) وهو ألمع نجوم برج الأسد ، تبلغ كتلته 3.5 ضعف كتلة الشمس ويبعد عنا حوالي 79 سنة ضوئية.

واوضح أن الاقتران الرباعي البديع يمكن مشاهدته باتجاة الغرب بعد غروب الشمس ودخول الليل في 21-20 يوليو، حيث يكون القمر بين الزهرة والمريخ يوم 20 يوليو ، ثم فوقهما مقترنا مع المريخ في 21 يوليو، ويبدأ غروب المشهد بحلول الساعة 9:20 مساءا تقريبا.

ولفت الدكتور أشرف تادرس، إلى أنه لتتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو و خلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه بأن الظواهر الفلكية  ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

سماء مصر ظاهرة فلكية ظاهرة فلكية فريدة ومميزة اقتران رباعي اقتران رباعي فى السماء نجم قلب الاسد

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