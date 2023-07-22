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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

حولوا زجاجات البلاستيك إلى ملابس.. مشروع تخرج مبهر لطلاب كلية التكنولوجيا بحلوان

صدى البلد

ابتكر طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان ضمن مشاريع تخرجهم ، جهاز لتقليل الآثار السلبية للبلاستيك وتحويله إلى ملابس، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس للجامعة ، والدكتور إبراهيم لطفي عميد ، وريادة الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب، الدكتور مصطفى الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور ناصر أيوب رئيس قسم تكنولوجيا الإنتاج بالكلية.

وقال الطلاب أن الدافع الذي دفعهم لابتكار مشروع تخرجهم هو أن البلاستيك لا يوجد بديل فعال عنه وأصبح جزاء لا يتجزأ من عالمنا اليوم، لكن البلاستيك له العديد من الاثار السيئة.

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وأضافوا أن أفضل طريقه لتقليل الاثار الضارة للبلاستيك هي زيادة إعادة تدويره للاستفادة من المخلفات زجاجات البلاستيك التي تضر البيئة والعوامل البيئية وصعوبة التخلص منها بالأشكال الطبيعية فقمنا بتصميم وتصنيع ماكينة تقوم بتحويل زجاجات البلاستك المصنوعة من مادة PET إلى فايبر ويمكن استخدامه فى عديد من التطبيقات منها صناعة الملابس وفلاتر تنقيه المواد البترولية  وذلك بطريقتين مختلفتين وهما :
Melt Blowing and Centrifugal Technique
وجاء المشروع تحت إشراف الدكتور ناصر أيوب، والمهندس محمود خميس

المجموعة :
1- إسلام مندي عبدالحميد.
2- مارينا طلعت فؤاد .
3- نبيل طلعت صبحى.
4- هانم محمود علي .
5- محمد عيد حسين.  
6- صفية عصام عبده.
7- مصطفي محمد فهمي.
8- أبانوب نبيل صادق. 
9- عبدالله مجدي كرم.
11- عبدالرحمن سعيد مصطفى 
12- حمدي فوزى عبدالعزيز .
13- كريم سعيد محروس .
14- نسمه محمد رضا
15- محمد سعد حواش.
16- مروان طارق محمد .
17- محمد محمد عبدالفتاح.
18- عبدالرحمن محمد على 
19- خالد كمال سعد الدين 
20- جورج عادل أمين

 

البلاستيك طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان جامعة حلوان مشاريع تخرجهم الآثار السلبية للبلاستيك

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