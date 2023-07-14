عطارد أقرب الكواكب إلى الشمس يظهر بجوار خلية النحل في سماء مصر

تشهد سماء مصر الليلة اقتران كوكب عطارد (أقرب الكواكب إلى الشمس) مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن هواة ومحبي الفلك على موعد اليوم مع اقتران كوكب عطارد (أقرب الكواكب إلى الشمس) مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان، في مشهد مبهر لمحبي مراقبة النجوم حول العالم في ظاهرة تشاهد بالعين المجردة في السماء.

وأوضح تادرس أنه يظهر كوكب عطارد (أقرب الكواكب إلى الشمس) مع الحشد النجمي خلية النحل في الفترة من مساء اليوم الجمعة 14 يوليو، وانه يمكن مشاهدة هذا الاقتران عند دخول الليل في تلك الفترة بإستخدام نظارة معظمة أو تلسكوب صغير (لصعوبة رؤية حشد خلية النحل بالعين المجردة).

وأشار استاذ الفلك إلى أن الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان هو حشد نجمي مفتوح يقع على بُعد 580 سنة ضوئية من الأرض ، ويبلغ عمره 600 مليون سنة.

ولفت أستاذ الفلك، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه بأن الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.