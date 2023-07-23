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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مشروع تخرج...

طلاب تكنولوجيا وتعليم حلوان يبتكرون جهازا لمساعدة مرضى ضمور العضلات

صدى البلد

ابتكر طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان ضمن مشاريع تخرجهم، جهاز لتحسين حركة الأشخاص الذين يعانون من إصابات عظمية، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس للجامعة ، والدكتور إبراهيم لطفي عميد، وريادة الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب، الدكتور مصطفى الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر أيوب رئيس قسم تكنولوجيا الانتاج بالكلية.

وقال الطلاب إن جهاز Power lift chair and treadmill for disabled person، يعمل على تحسين الحركه لذو أصحاب الإصابات العظمية و اصحاب امراض القلب والمرض السكري أو الرباط الصليبي أو ضمور العضلات في مراحل متقدمه بعد الاستشفاء.

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يعمل الجهاز برفع المريض بواسطه كرسي عن طريق linear motor ويتم التحكم فيه بأداء التحكم عن بعد بريموت كنترول ويتم التحكم في سير المشي (belt) عن طريق وحدة التحكم contro)l panal)وتحديد السرعه و الوقت المناسب للمريض و تعمل شاشه عرض الجهاز Display) screen )علي عرض البيانات الخاصه بالمريض من حيث معدل نبضات القلب ومعدل الرطوبة ودرجات الحرارة والسرعة والوقت.

وجاء المشروع تحت إشراف الدكتور سيد الموشى، والمهندس وليد محمد، والطلاب هم : محمد صبحى سعيد عرفة، ساره عماد ابراهيم عزوز، عبدالرحمن احمد عبداللطيف أحمد محمد حسن، جاد منصور جاد الكريم، محمد عصام عبدالعزيز، عزب صبحى محمد عزب، أمانى محمد على محمد، إسلام ربيع على، محمود محمد راضى، عبدالرحمن محمد محمد، أحمد صبحى محمد، عافية خضير عبدالعزيز، محمد يوسف سعد السيد، طاهرة محمد السيد، إبراهيم فؤاد محمود، عمرو محمود محمد، أيمن اسكندر، شمس ممدوح أحمد ، محمد عبدالستار.

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