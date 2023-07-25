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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من واشنطن بعد تأييد الكنيست لقانون الإصلاح القضائي في إسرائيل

احتجاجات في اسرائيل
احتجاجات في اسرائيل

وصف البيت الأبيض أمس الاثنين أنه من 'المؤسف' أن البرلمان الإسرائيلي صادق على جزء من الإصلاح القضائي المتنازع عليه من قبل بنيامين نتنياهو ، متحديا الرئيس الأمريكي جو بايدن ، وحث رئيس الوزراء مرة أخرى على السعي إلى توافق سياسي واسع النطاق.

كررت إدارة بايدن مخاوفها منذ فترة طويلة بعد أن وافق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون أولي يهدف إلى الحد من سلطات المحكمة العليا ، على الرغم من شهور من الاحتجاجات في الشوارع والنداءات من الولايات المتحدة ودول أخرى لتأجيل المعارضة والتفاوض معها.

أظهر التصويت ، الذي قاده تحالف نتنياهو الديني القومي ، حدود قدرة بايدن على كبح جماح الإصلاح القضائي المثير للانقسام ، حتى بعد ممارسة الضغط من أقرب حليف لإسرائيل.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في بيان: 'بصفته صديقًا مدى الحياة لإسرائيل ، أعرب الرئيس بايدن علنًا وسرا عن آرائه بأن التغييرات الرئيسية في الديمقراطية التي يجب أن تستمر يجب أن يكون لها إجماع واسع قدر الإمكان'.

وأضافت: 'من المؤسف أن التصويت جرى اليوم بأغلبية ضئيلة'.

وقاطع أعضاء المعارضة في البرلمان التصويت المدعوم من تحالف نتنياهو الذي يعتبر أقصى اليمين المتطرف في تاريخ إسرائيل.

بعد ساعات من التصويت ، قال نتنياهو في خطاب متلفز إن المحاكم ستبقى مستقلة وإنه يأمل في التوصل إلى اتفاق مع المعارضة بشأن التغييرات القضائية بحلول نهاية نوفمبر.

بايدن ، الذي كانت علاقاته فاترة مع نتنياهو مقارنة بالرئيس السابق دونالد ترامب ، دعا أخيرًا رئيس الوزراء الأسبوع الماضي لزيارة رسمية في وقت لاحق من هذا العام. لكن المسؤولين الأمريكيين لم يحددوا بعد موعدًا أو يتفقوا مع التصريحات الإسرائيلية بأنهم سيلتقون في البيت الأبيض في سبتمبر.

وكان بايدن قد أجل تمديد الدعوة خوفا من خطة نتنياهو للإصلاح القضائي وبناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة. واشتبك الزعيمان من حين لآخر في العلن وفي السر.

وقال بايدن ، وهو ديمقراطي ، إن على نتنياهو الإبقاء على القضاء الإسرائيلي المستقل باعتباره عنصرا حاسما للديمقراطية ، لكن بعض المشرعين الجمهوريين اتهموه بالتدخل في الشؤون الداخلية الإسرائيلية.

ومع ذلك ، لا توجد مؤشرات على أن انتقادات بايدن ألحقت الضرر بمجالات رئيسية أخرى مثل التعاون العسكري والاستخباراتي بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر للصحفيين 'لدينا صداقة طويلة الأمد مع حكومة إسرائيل تتجاوز حقا أي قضية واحدة'.

في إحاطة إعلامية منتظمة بالبيت الأبيض ، كرر جان بيير تعهد بايدن بأن التزام الولايات المتحدة بإسرائيل لا يزال 'مكسوًا بالحديد' ولم يعط أي مؤشر على أن واشنطن مستعدة لاستخدام مليارات الدولارات كمساعدات عسكرية لإسرائيل كوسيلة ضغط.

وقالت إن 'الولايات المتحدة ستواصل دعم جهود الرئيس (إسحاق) هرتسوغ والقادة الإسرائيليين الآخرين وهم يسعون لبناء إجماع أوسع من خلال الحوار السياسي'.

 

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