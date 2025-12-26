قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطقس اليوم .. أجواء شديدة البرودة ليلا وأمطار تضرب هذه المحافظات
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. آخر تحديث
«الحكومة»: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية
العالم غير آمن.. تفاصيل خطة كوريا الشمالية لتطوير برنامج الصواريخ
سويلم: نقلة نوعية في استراتيجية تطوير الكوادر البشرية بوزارة الري
تتجاوز 58 مليار دولار .. اليابان توافق على ميزانية دفاع قياسية
عيار 21 يقارب الـ 6 آلاف جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
مقديشو تنتخب.. إجراء أول انتخابات بلدية بالصومال منذ أكثر من نصف قرن
سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر
مصر وجنوب أفريقيا.. قمة حاسمة في أمم أفريقيا 2025
8 أمور تجلب لك الخير والبركة.. اغتنم ما ينفعك دنيا وآخرة
باق 5 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تركيا تحبط مخططًا إرهابيًا خلال الكريسماس ورأس السنة وتضبط 115 شخصًا

قوات الأمن التركية
القسم الخارجي

أعلنت السلطات التركية توقيف 115 شخصًا يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي، في عملية أمنية واسعة النطاق استهدفت إحباط مخطط لتنفيذ هجمات خلال احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، وبخاصة في المناطق التي تشهد تجمعات لغير المسلمين. 

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن العملية نفذت عبر مداهمات متزامنة شملت أكثر من 100 موقع، تركز معظمها في مدينة إسطنبول.

رفع حالة التأهب

وبحسب المعلومات الرسمية، داهمت الشرطة 124 موقعًا في إسطنبول، وأسفرت العمليات عن توقيف 115 مشتبهًا بهم، فيما تمكن 22 شخصًا من الفرار من أصل 137 كانوا على قوائم الاستهداف. وأوضحت السلطات أن الموقوفين كانوا يخططون لاستهداف احتفالات عامة ومناسبات موسمية، في إطار مساعٍ لإحداث أكبر قدر من الخسائر وبث الذعر خلال فترة تشهد كثافة بشرية عالية.

وتأتي هذه العملية في توقيت حساس، إذ ترفع الأجهزة الأمنية التركية من درجة التأهب خلال موسم الأعياد، الذي يشهد فعاليات جماهيرية في المدن الكبرى، وعلى رأسها إسطنبول وأنقرة وإزمير. وتشير التقديرات الأمنية إلى أن التنظيمات المتطرفة تحاول استغلال هذه المناسبات لتنفيذ هجمات رمزية ذات صدى إعلامي واسع.

جهود التحالف الدولي

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأناضول بأن عملية أمنية مشتركة بين قوات الأمن السورية والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية أسفرت عن إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش قرب العاصمة دمشق. وذكرت الوكالة أن القيادي المعتقل يدعى طه الزعبي، المعروف بلقبه الحركي “أبو عمر طيبية”، وكان يشغل منصب ما يسمى “والي دمشق” في التنظيم، وقد ألقي القبض عليه برفقة عدد من مساعديه.

وخاضت تركيا خلال السنوات الماضية معركة طويلة ضد تنظيم داعش، خاصة بعد سلسلة هجمات دامية استهدفت مدنًا تركية كبرى بين عامي 2015 و2017، وأسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص. ومنذ ذلك الحين، كثفت أنقرة عملياتها الأمنية والاستخباراتية، سواء داخل البلاد أو عبر التعاون مع شركاء إقليميين ودوليين، للحد من نشاط التنظيم.

وتشير تقارير أمنية إلى أن تنظيم داعش، رغم خسارته لمعاقله الرئيسية في سوريا والعراق، لا يزال يعتمد على الخلايا النائمة والذئاب المنفردة لتنفيذ هجمات نوعية. كما يسعى التنظيم إلى استهداف المناسبات الدينية والاحتفالات العامة لإحداث صدمة إعلامية وإثبات الوجود.

تركيا داعش رأس السنة الكريسماس مخطط إرهابي

صورة من الحادث

حادث مأساوي في المسجد الحرام.. معتمر يلقي بنفسه من الأدوار العلوية

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا في كان 2025

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

الحريق

حريق كبير في منشأة ناصر.. صور

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 26-12-2025

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو

الجنيه الذهب

آخر تحديث لـ سعر الجنيه الذهب بعد حسم الفائدة مساء اليوم 25-12-2025

العدس

احترس من أضرار تناول العدس في هذه الحالات

زيادة الوزن

مش الأكل.. أسباب غير متوقعة لزيادة الوزن

ارز بالخضار

رخيصة ولذيذة .. طريقة عمل صينية الأرز بالخضار في الفرن

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

أصالة تبهر متابعيها في آخر ظهور

طريقة تحضير بسكويت الكاكا.. هش وناعم

تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

