يظهر ده العادي.. خالد الغندور يهاجم حسين الشحات بلقطات سابقة

علق الإعلامي الرياضي خالد الغندور، على واقعة لاعب الأهلي حسين الشحات، وسلوكه العنيف ضد لاعب بيراميدز الشيبي.

وكتب: “يظهر ده العادي اعتداء علي اللاعبين اعتداء علي حكم اللقاء الاثيوبي التريقة علي الترجي في ماتش العين عشان اللقطة حلوة ودلوقتي لما الرأي العام اتقلب وعرف أن الفيديو انتشر راح يعتذر وهو أساسا بعد ضربه الشيبي بالقلم كان بيكمل الخناقة عادي”.

وأثار الإعلامي الرياضي خالد الغندور، الجدل من جديد بشأن قرار عقوبة اللاعب حسين الشحات، عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: "أشطر الشطار يطلع اللائحة اللي علي اساسها اتخذت لجنة المسابقات عقوبة حسين الشحات هههههه بيفكرني بامتحانات الثانوية العامة الامتحان مش من المنهج اساسا والله عيب اللي بيحصل في الكورة المصرية".