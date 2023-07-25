القادم أصعب.. ضياء السيد يحذر الأهلي من تأخير ضم مهاجم أجنبي

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن موسم الأهلي الحالي (ذهبي) بعدما حقق كل البطولات هذا الموسم، وخرج بمجموعة كبيرة من الأرقام القياسية.

وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "كولر تحدث بشكل منطقي في ظل حالة الاجهاد للاعبي الفريق الأحمر، ولابد أن يعمل النادي الأهلي على انتقاء لاعبين مميزين خلال الميركاتو الصيفي".

وأردف: "على إدارة الكرة بالأهلي أن تعمل على جلب نوعية مختلفة من اللاعبين، خصوصا أن الفريق مُقبل على منافسات قوية، لذلك يحتاج لنوعية مختلفة من اللاعبين، والأمر الآخر لابد من ضم رأس حربة".

واستطرد: "أنا قلق جدًا في ظل وجود تعثر واضح في ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي، وعلمت أن صلاح محسن مع محمد شريف وكهربا، وما يتردد عن تأجيل صفقة المهاجم لشهر يناير أحذر منه تماما، لا يجب تأجيل الصفقة بأي حال من الأحوال، خصوصا أن النادي منذ موسم ونصف وهو يريد ضم مهاجم".

وأكد: "الأهلي يملك المال والبطولات والقادم أصعب للغاية، وما تحقق هذا الموسم أصبح تاريخ، ويتم الحساب على أي مباراة، لا يجب تأجيل قصة التعاقد مع مهاجم أجنبي بأي شكل، ورضا سليم لاعب جيد حسبما شاهدت بعض اللقطات له، أتمنى أن لا تنحصر الاختيارات بين عناصر محددودة، منذ فترة طويلة والأسماء منحصرة بين موليكا وسوزا، وكأنه لا يوجد غيرهم".

وأتم: "لا أعرف كيف يٌفكر مسئولي الأهلي، ولا يجب تأجيل ضم مهاجم، وأتمنى أن يتم ضم لاعبين من نوعية مختلفة في ظل حجم المنافسات، وكريم نيدفيد لاعب جيد حتى مع إلغاء صفقة بوبو، وكريم الدبيس لاعب جيد ويجب الصبر عليه، لكن محمد شكري سيكون مفيد للأهلي ووصل لمرحلة القوة والاحتكاك خلال موسمين".