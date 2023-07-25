ميدو يكشف سر تدخل سالم الشامسي في أزمة اعتداء الشحات على الشيبي

كشف أحمد حسام ميدو، سر تصعيد نادي بيراميدز ضد واقعة اعتداء حسين الشحات لاعب الأهلي على محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أصداء اعتداء حسين الشحات على محمد الشيبي، جعلت سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز يؤكد ضرورة عدم التنازل عن حق اللاعب، ولهذا السبب بدأ بيراميدز في تصعيد الموضوع".

وأضاف: "الفيديو الخاص باعتداء حسين الشحات على محمد الشيبي، تسبب في أصداء كبيرة داخل الصحافة المغربية".

واختتم: "أزمة حسين الشحات والشيبي وصلت أيضا إلى ملاك بيراميدز في الإمارات".