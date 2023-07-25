قبل بدء القمة.. روسيا تستعد لفتح سفارات لها في جميع دول إفريقيا

أفادت وسائل إعلام روسية،اليوم الثلاثاء، بأن موسكو تستعد لفتح سفارات لها في جميع الدول الإفريقية تقريبا.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، قال سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية رئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، أوليخ أوزيروف إن: "العمل جار لإعداد القرارات ذات الصلة... سنبدأ بعدد معين لكن نأمل أن نصل في النهاية إلى افتتاح سفارات في كل الدول الإفريقية تقريبا".

ووصف الدبلوماسي الروسي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ،قرار إغلاق البعثات الدبلوماسية الروسية في إفريقيا في التسعينات بأنه كان "إجراء غير صحيح".

وجدير بالذكر أن القمة الروسية الإفريقية ستبدأ أعمالها في بطرسبورج في الـ26 وحتى الـ29 من يوليو الجاري.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في وقت سابق، أنه يجرى في إطار التحضير للقمة المقبلة إعداد بيان موسع سيرسم مسارات التعاون بين روسيا والدول الإفريقية لعدة سنوات.