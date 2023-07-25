حادث مروع.. وفاة 7 وإصابة 12 آخرين في انقلاب حافلة بالجزائر

شهد الطريق الوطني رقم 6 بقرية مصباح بإقليم بلدية الخيثر بالجزائر، حادث مروري مروع حيث انقلبت حافلة لنقل المسافرين مما أسفر خسائر فادحة في الأرواح.

ووفقا صحيفة جزائر دايلي؛ فقد أسفــــــر الحـــــــادث عن وفاة سبعة 7 أشخاص و إصابة 12 آخرين بجروح مختلفة حيث عمدت سيارات الإسعاف علي نقل المصابين الي المستشفيات المحيطة بمكان الحادث لتلقي الإسعافات اللازمة.

وفي سياق اخر؛ كان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري ابراهيم مراد قد أشرف على سير العمليات الجارية لاخماد الحرائق عبر ولايات الوطن. وذلك بالمركز الوطني لتسيير وتنسيق العمليات للمديرية العامة للحماية المدنية.

وحسب بيان الوزارة تلقى وزير الداخلية بالمركز الوطني لتسيير وتنسيق العمليات للمديرية العامة للحماية المدنية عرضا حول مستوى تقدمها وكذلك الوسائل المسخرة لإخماد الحرائق التي عرفتها ولايات الوطن.

