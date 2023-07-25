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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحذير للمصيفين.. الأمواج عالية بشواطئ البحر المتوسط تجنبوا الأنشطة هناك

الملاحة البحرية
الملاحة البحرية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط، تحديدا على شواطئ (مطروح- الضبعة- العلمين - الإسكندرية )، ️حيث من المتوقع أن يصل ارتفاع الموج من (٣:٢ أمتار). 

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين، المصطافين على الشواطئ بتوخى الحيطة والحذر.

وقالت هيئة الارصاد إن موجة الحر الشديد مستمرة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث متوقع أن تكون درجة الحرارة المحسوسة اليوم على القاهرة الكبرى ٤١ درجة مئوية أما جنوب الصعيد ٤٥ درجة مئوية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تشهد استمرار تأثير الموجة الحارة علي كافة الأنحاء حتي نهاية هذا الأسبوع.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس بالبلاد يتأثر بمنخفض الهند الموسمي كعادته في فصل الصيف من كل عام؛ الذي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة خاصة علي شمال البلاد وبالتالي يزداد الاحساس بحرارة الطقس.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن المعدلات الطبيعة لدرجات الحرارة في  هذه الفترة تكون 35: 36 درجة، ولكن بسبب المرتفعات الجوية في طبقات الجو العليا؛ أدى ذلك أن يستمر الارتفاع في درجات الحرارة إلى ما بين 37 : 38 على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وتسجل درجات الحرارة على جنوب الصعيد 45 درجة حتي نهاية الأسبوع مسجلة والمحسوسة 46 درجة.

وحذرت هيئة الأرصاد من التعرض المباشر لأشعة الشمس، ما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح ما بين درجتان إلى ثلاث درجات مئوية.

وتشهد حالة الطقس الأيام القادمة، نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية للبلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة لحالة الطقس الأيام القادمة، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 37 إلى 40 درجة
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 33 إلى 36 درجة
جنوب سيناء تتراوح ما بين 41 إلى 45 درجة
شمال الصعيد تتراوح ما بين 41 إلى 44 درجة
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 44 إلى 46 درجة.

 

الطقس هيئة الأرصاد درجات الحرارة حالة الطقس

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