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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عنصر إجرامي لحيازته مواد مخدرة بالقليوبية

حبس متهم
حبس متهم

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عنصر إجرامي 4 ايام على ذمة التحقيقات لحيازته مواد مخدرة هيروين دائرة مركز شرطة الخانكة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط عنصر إجرامى وبحوزته مواد مخدرة دائرة مركز شرطة الخانكة.

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تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد تمكن ضباط مباحث المركز ضبط شخص بحوزته مواد مخدرة.

وعثر بحوزته على كمية لمخدر الهيروين ومبلغ مالى  وهاتف محمول وسلاح أبيض، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر حيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسلاح الابيض لحماية تجارته.

بالقليوبية مركز شرطة الخانكة مدير المباحث الجنائية بالقليوبية مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية ضبط عنصر إجرامى

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