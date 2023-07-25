علبة السجائر بـ75 جنيها.. هل يتعمد التجار إحداث أزمة داخل الأسواق؟|مسؤول يرد

ارتفاع أسعار السجائر بشكل ملحوظ لدى تجار الجملة والتجزئة "أسعار غير رسمية" بات حديث كثير من المدخنين خاصة مع تعمد التجار إخفاءها لتحقيق مكاسب، حيث ارتفعت أسعار عدد من الأنوع أبرزها سجائر "ميريت"، "مسعرة وفقا لآخر إصدار من الشركة المنتجة بـ 64 جنيها، فيما تباع عند بعض تجار التجزئة بما يتراوح من 70 - 75 جنيها في كثير من الأحيان".

ارتفاع أسعار السجائر

وكشفت الموازنة العامة للعام المالى 2023/ 2024، عن وجود زيادات واضحة في الضرائب المقررة للسجائر والتبغ المحلى والمستورد، بلغت قيمتها 31 مليون جنيه عوائد ضريبية متوقعة، كما كشف بيان الموازنة العامة فيما يتعلق بالضرائب، عن عائد متوقع على السجائر والتبغ، يصل 88.171 مليون جنيه، بزيادة 1.7 مليون جنيه عن موازنة العام الماضى والبالغة 86.44 مليون جنيه.

وقدرت الضرائب المتوقعة على التبغ والسجائر المستوردة بـ328.1 مليون جنيه، بزيادة قدرها 22 مليون جنيه عن موازنة العامة الماضى، والتى بلغت 306 ملايين جنيه، كما توقعت الموازنة تحصيل ضريبة جمركية على السجائر قيمتها 543.7 مليون جنيه بفارق 8.7 مليون جنيه عن موازنة العام الماضى التي بلغت 535 مليون جنيه.

وأثار تصرف التجار جدلا واسعا في الشارع المصري، بالتزامن مع تأكيد اتحاد الصناعات والشركات المنتجة للسجائر، على عدم زيادة أسعار السجائر ولا يوجد أي زيادة رسمية تم إعلانها مؤخرا.

وأما عن سبب ارتفاع أسعار السجائر، فهو قيام بعض التجار بزيادة الأسعار لتحقيق أرباح، ما أدى لوجود أكثر من سعر لبيع السجائر للمستهلك، فيما توقع إبراهيم إمبابي، رئيس الشعبة العامة للدخان باتحاد الصناعات، أن تنخفض أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة، مع الإفراجات الجمركية وصدور التعديل الضريبي على السجائر، مؤكدا أن هذا التعديل سيؤدي لأن تكون الزيادة في أسعار السجائر من 2 إلى 3 جنيهات فقط في العلبة كحد أقصى، وبالتالي تنخفض الأسعار، لأن الزيادات حاليا تتراوح بين 10 إلى 20 جنيها.

وقال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن زيادة الضرائب على التبغ والسجائر في الموازنة الجديدة للعام المالى 2023/ 2024، أحد أسباب ارتفاع أسعار السجائر مؤخرًا، ولكنها ليست السبب الوحيد.

جشع التجار التجزئة

وأضاف إمام- خلال تصريحات له، أن المجلس لم يتلق أي قرار برفع الضريبة الجمركية، وهو ما يجعل الناس تستغل الموقف وترفع الأسعار، لأنهم يعلمون أن هذا إجراء سنوى، وحدث من قبل في الموازنة أنه كان هناك مطلب للحكومة برفع أسعار المقرمشات والمعجنات ولم يتم تنفيذه، ولم تتحرك الأسعار وظل الوضع مستقرا، أما بالنسبة للسجائر، فبمجرد أن ظهر الحديث عن قرارات رفع أسعار، تحرك التجار ورفعوها رغم أنه لم يحدث شىء حتى الآن.

ومن جانبه، إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، حمّل في تصريحات، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المسؤولية عن الزيادة الأخيرة لأسعار السجائر الأجنبية، كما حمّل الحكومة السبب في أزمة ارتفاع أسعار السجائر لـ "تأخرها في إصدار التعديلات الضريبية".

وناشد إمبابى، الحكومة ضرورة مطالبة مجلس النواب بسرعة إقرار التشريع الضريبى على أسعار السجائر، مردفًا: "الحكومة ترجع البرلمان يقر التعديل الضريبى"، مؤكدًا أن السبب الرئيسى في ارتفاع أسعار السجائر هو التباطؤ في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بجانب جشع التجار.

وكشف هاني أمان، العضو التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، عن أسباب أزمة أسعار السجائر خلال الساعات الماضية، مؤكدا أن هناك من يتلاعب في الأسعار.

وأضاف أمان- خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لا يوجد أي سبب لارتفاع أسعار السجائر إلى الضعف، موضحا أن علبة السجائر الكليوباترا وصلت إلى 50 جنيها، بشكل غير مبرر.

وقامت الشركة المصنعة للسجائر الأجنبية (فيليب موريس) بنشر أسعار السجائر الجديدة، ثم قامت بتجميد هذا القرار مباشر بعد إعلانه، ولكن خذا اثر في السوق المحلي بالسلبية حيث قامت التجار أيضا برفع أسعار السجائر الأجنبية والمحلية، تعرف على الأسعار التي قامت الشركة بنشرها، والتي جاءت كالتالي:

ميريت أصفر 64 جنيها

ميريت ازرق 64 جنيها

مرلبورو أحمر 59 جنيها

مرلبورو جولد 59 جنيها

مرلبورو كرافت احمر 49 جنيها

أسعار السجائر بالأسواق

وسوف نرصد لكم أسعار السجائر اليوم الثلاثاء والتي جاءت كالتالي: