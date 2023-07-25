حملات مكثفة لمتابعة أعمال النظافة ودعم الإنارة وتمهيد طرق في 5 مراكز بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية وتمهيد طرق ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام.

ففي مركز ومدينة بنى مزار، نفذت الوحدة المحلية حملات للنظافة ورفع المخلفات بالأحياء الرئيسية على مستوى المركز والقرى التابعة له مع إجراء صيانة دورية لأعمدة الإنارة وإصلاح الأعطال، حيث تم ردم حفرة وتسويتها عقب الانتهاء من إصلاح عطل ماسورة مياه بحي شرق المدينة وكذلك رد الشيء لأصله بشارع السلام بحي شمال المدينة عقب الانتهاء من إصلاح ماسورة صرف صحى، كما واصلت الوحدة المحلية بقريتي القيس وأبو جرج أعمال النظافة، إلى جانب تطهير مصرف الأزهار طريق بين الجناين بأبو جرج لوضوح الرؤية أمام المارة والحد من خطر الحوادث المتكررة بتلك المنطقة.

وفي مركز مطاي، تابعت الوحدة المحلية أعمال توسعة وتمهيد طريق عزبة القارة بطريق مصر أسوان الزراعي بطول ٦٠٠ متر تقريبا، وذلك بالتنسيق مع إدارة التجميل والتطوير واستخدام معدات الحملة الميكانيكية، كما تم رفع المخلفات من على جانبي الطريق وقص الحشائش ورفع الأتربة وقص الأشجار الكبيرة بالطريق ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية في الاستجابة لشكاوى المواطنين وتوسعة نهر الطريق للتيسير على المواطنين.

كما واصلت الوحدات المحلية لمراكز المنيا وسمالوط وديرمواس، جهودها في تنفيذ أعمال النظافة وصيانة أعمدة الإنارة وتمهيد وتسوية الطرق على مستوى المركز والقرى التابعة له، حيث نفذت الوحدات المحلية لكل من قرى(دمشير ـ نزلة حسين ـ تله ـ بنى محمد سلطان ـ البرجايةـ دماريس) بالمنيا، وقريتى ( قلوصنا ـ بنى غنى) بسمالوط، وقريتي ( نزلة البدرمان ـ تل بنى عمران) بديرمواس حملات مكثفة للنظافة تم خلالها رفع المخلفات من نقاط التجميع ونقلها إلى الظهير الصحراوي الشرقي، في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز وخلق بيئة نظيفة آمنة خالية من التلوث.

