أسباب انتشار حمى الضنك وأعراضها..أستاذ فيروسات يوضح

قال محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن هناك فيروسات عديدة كانت متواجدة قديما، وتظهر بشكل متعاقب على مدار الأعوام، مثل السارس وكورونا، منوها بأن حمى الضنك من الفيروسات التي ظهرت قديما ويتكرر ظهورها كل فترة.

وأضاف "محمد على" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن حمى الضنك مرض فيروسي، ينتقل من خلال نوع ما من البعوض، ويصاب الفرد بمجرد قرص البعوض ونقل السائل إلى دم الإنسان، متابعا: فترة حضانة المرض قد تستغرق أسبوع.

وأكمل: الأعراض تبدأ على شكل حمى، من خلال ارتفاع درجات الحرارة وآلام في العظام والجسد، منوها بأن المرض يمكن أن يكون متوسط ويشفى المريض خلال أسبوعين أو ثلاث، وآخر صعب، يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.

وأوضح أن الحمى تنتقل عن طريق الدم، من خلال نوع بعوض ما، ونصف سكان العالم معرضين للإصابة بهذا الفيروس، نتيجة انتشار البعوض في العديد من دول العالم.





ولفت إلى أن أول تفش لحمى الضنك في عام 1789م في مصر، وبعدها بـ72 سنة ظهر وباء في مصر، ثم حدث تفشى جديد في عام 2015 بديروط في محافظة أسيوط، وفي اليومين الماضيين حدث تفشي للفيروس في قنا.