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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 450 ألف جنيه.. سيارات منتشرة بمصر خلال 2023

سيارات منتشرة بمصر
سيارات منتشرة بمصر خلال 2023

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات الجديدة العديد من أنواع السيارات التي يتوافر بها تكنولوجيات متطورة تساعد ركابها وسائقا علي الشعور بالأمان خلال استقلالها، وتوافره هذه الطرازات من اجل أتاحتها أمام المواطنين واختيار السيارة الأنسب لاحتياجاتهم من ضمنها سيارة رينو داستر ، وهيونداي اكسنت، وشيفروليه أوبترا .

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري قائمة بـ 5 سيارات منتشرة داخل السوق المحلي موديل 2023 :

1- نيسان صني السيدان

تتسارع سيارة نيسان صني موديل 2023 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، وتحتوي علي محرك سعة 1500 سي سي، وتستخدم صني ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتحتاج الي 6.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 134 نيوتن/متر.

سيارة نسيان صني موديل 2023 السيدان

تتوافر سيارة نسيان صني موديل 2023 السيدان داخل سوق السيارات المصري بـ 4 فئات الأولي سعرها 398 ألف جنيه.

الفئة الثانية سعرها 429 ألف جنيه .

الفئة الثالثة سعرها 450 ألف جنيه.

الفئة الرابعة يصل سعرها الي 464 ألف جنيه .

2- شيرى اريزو 5 الصينية

تستهلك سيارة شيرى اريزو 5 السيدان الصينية من الوقود 7 لتر، وتتسارع من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1500 سي سي، وتخرج قوة 114 حصان، وتستخدم شيري اريزو 5 موديل 2023 علبة تروس أوتوماتيك ، وتنتج عزم دوران يصل الي 141 نيوتن/متر.

شيرى اريزو 5 موديل 2023 السيدان 

تتواجد سيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 السيدان داخل السوق المصري للسيارات بـ 3 فئات الأولي سعرها 450 ألف جنيه.

الفئة الثانية تباع بسعر 495 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 تباع بسعر 520 ألف جنيه .

3- شيفروليه أوبترا السيدان

تستمد سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ساعة في 13.2 ثانية، وتستخدم أوبترا السيدان علبة تروس أوتوماتيك ، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 146 كم/ساعة، وقوة 110 حصان.

شيفروليه أوبترا موديل 2023 السيدان 

سعر سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 السيدان داخل سوق السيارات المصري للفئة الوحيدة المتوافرة يصل الي 541 الف جنيه .

4- هيونداي اكسنت RB الكورية

تصل سرعة سيارة هيونداي اكسنت RB السيدان القصوى الي 185 كم/ساعة، وتنتج قوة 126 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1600سي سي ، وتتسارع السيارة من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية، وتستهلك 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

هيونداي اكسنت RB الكورية

تبدأ أسعار سيارة هيونداي اكسنت RB الكورية  موديل 2023 في السوق المصري للسيارات من 530 الف جنيه، ويرتفع السعر ليصل الي 580 ألف جنيه.

5- رينو داستر الكروس أوفر

تنتج سيارة رينو داستر الكروس أوفر موديل 2023 عزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وتحتوي علي محرك سعة 1600 سي سي ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12 ثانية، وتستخدم داستر علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج قوة 115 حصان .

 رينو داستر الكروس أوفر موديل 2023 بالسوق المصري للسيارات

تتواجد سيارة رينو داستر الكروس أوفر موديل 2023 بالسوق المصري للسيارات بفئتين الأولي سعرها 880 ألف جنيه.

والفئة الثانية تباع بسعر 950 ألف جنيه .

نيسان صني السيدان شيرى اريزو 5 الصينية هيونداي اكسنت RB الكورية رينو داستر الكروس أوفر شيفروليه أوبترا السيدان

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