السيطرة على مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

سيطرت الأجهزة الأمنية بالقليوبية،على مشاجرة بين جيران احدهما يعمل مدرساً بقرية كفر شبين التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بسبب مشادة كلامية بين الطرفين تطورت لمشاجرة، قام أحد الطرفين بإلقاء أنبوبة غاز مشتعلة وسط منزل مدرس، وتمكن الأهالى من اطفائها دون ثمة خسائر بشرية، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال طرفى المشاجرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين طرفين جيران احدهما يعمل مدرساً.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب مشاجرة بين الطرفين بسبب مشادة كلامية بين عدد من الشباب من الطرفين تطورت لمشاجرة تعد خلالها كل طرف على الآخر، وقام الزرف الاخر بالقاء أنبوبة غاز مشتعلة بمدخل منزل الطرف الآخر "مدرس"، وتم اطفائها على الفور، والسيطرة على المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.