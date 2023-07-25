عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

مشاجرة
مشاجرة

سيطرت الأجهزة الأمنية بالقليوبية،على مشاجرة بين جيران احدهما يعمل مدرساً  بقرية كفر شبين التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بسبب مشادة كلامية بين الطرفين تطورت لمشاجرة، قام أحد الطرفين بإلقاء أنبوبة غاز مشتعلة وسط منزل مدرس، وتمكن الأهالى من اطفائها دون ثمة خسائر بشرية، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال طرفى المشاجرة.

إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الزراعي بالقليوبية

تجديد حبس المتهم بقتل زوجته بـ شومة في القليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين طرفين جيران احدهما يعمل مدرساً.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب مشاجرة بين الطرفين بسبب مشادة كلامية بين عدد من الشباب من الطرفين تطورت لمشاجرة تعد خلالها كل طرف على الآخر، وقام الزرف الاخر بالقاء أنبوبة غاز مشتعلة بمدخل منزل الطرف الآخر "مدرس"، وتم اطفائها على الفور، والسيطرة على المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

القليوبية كفر شبين شبين القناطر الأجهزة الامنية شرطة شبين القناطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علبة السجائر بـ75 جنيها.. هل يتعمد التجار إحداث أزمة داخل الأسواق؟|مسؤول يرد

الغشاشين سقطوا .. خبر عاجل بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

لجنة الانضباط تتجه لتغليظ عقوبة الشحات واتخاذ إجراء رسمي مع كهربا.. تفاصيل

«الحق اتجوز فورا»|أسعار الذهب تتراجع مجددا وعيار 21 يفقد 550 جنيها

أحمد حسن: الأهلي يستغنى عن نجم خط الوسط حال التعاقد مع رضا سليم

الحكاية خلصت.. تفاصيل رحيل علي معلول عن الأهلي.. هذه الأندية بانتظاره

رحيل حسين الشحات عن الأهلي بعد خناقته مع الشيبي.. ما حقيقة الأمر؟

رسميا.. كاف يعلن منافس الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الزراعي بالقليوبية

تجديد حبس المتهم بقتل زوجته بـ شومة في القليوبية

لحيازته 50 طربة حشيش.. حبس تاجر مخدرات بالقليوبية

حبس عنصر إجرامي لحيازته مواد مخدرة بالقليوبية

ترشيحاتنا

إثيوبيا.. الكونجرس الأمريكي يطالب بفرض عقوبات على المسئولين عن انتهاكات تيجراي

إسرائيل.. الأطباء يعلنون الإضراب احتجاجا على الإصلاح القضائي

تحطم طائرة مكافحة الحرائق "كنداير" في اليونان

بيان عاجل من السعودية بشأن توقعات التضخم في العام المقبل

انهيار أوكرانيا.. تحذير أمريكي عاجل لـ زيلينسكي بشأن الحرب

خط نفط البصرة – العقبة|تطور جديد بشأن تعاون العراق مع مصر والأردن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة البلوجر خالد جواد.. معلومات صادمة عن مرضه

أعراض الذبحة الصدرية الكاذبة والحقيقية

بدون أدوية.. كيف يمكن علاج الضغط المنخفض للحامل ؟

للمرة السابعة.. هجوم سمكة قرش على راكب أمواج بأستراليا وهذا مصيره

فيديو

البوكس بـ 53 جنيها. تفاصيل أزمة السجائر وموعد انخفاض الأسعار.. فيديو

صدمة للمواطنين.. الأرصاد : الساعات القادمة لهيب والأشد صعوبة | احذروا

تراجع في أسعار الذهب الآن.. ومفاجأة بعيار 21 | تفاصيل

تعرف على حجم ثروة الشيف بوراك وحقيقة خلافه مع والده/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الحقيقة والعدالة

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

اﻟﻤﺰﻳﺪ