آثار القاهرة تعلن فتح باب التدريب خلال الإجازة الصيفية

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار جامعة القاهرة ، عن فتح باب القبول لتدريب الطلاب خلال الاجازة الصيفية بالمتاحف والمواقع الأثرية.

وأضاف أحمد رجب، أن الأولوية لطلاب الفرقة الثانية والثالثة علي من يرغب التفضل بسرعة تسجيل اسمه من الساعة 10 ص الي 2 ظهرا من الأحد حتى الخميس.

جامعة القاهرة

اختتم معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة فعاليات "معسكر اللغة الصينية الصيفي الأول لطلاب المرحلة الإعدادية"، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ولياو لي تشيانغ سفير الصين لدى مصر، ولو تشون شنغ المستشار التعليمي بالسفارة الصينية لدى مصر، والدكتورة رحاب محمود مديرة معهد كونفوشيوس، ومديري المدارس الإعدادية التجريبية التي تم إدراج اللغة الصينية بها.

وخلال كلمته، قال الدكتور محمد الخشت، إن مجال التعليم أصبح من محاور التعاون المهمة بين الصين ومصر، مشيرًا إلى أن التعليم الجيد والانفتاح الثقافي وتعدد مصادر المعرفة من أهم أساس تطور المجتمعات، مشيرًا إلى ما قاله الحكيم كونفوشيوس: "إن التعليم بدون تفكير عمل ضائع، والتفكير بدون تعليم أمر محفوف بالمخاطر".