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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن نمو الاقتصاد العالمي

الاقتصاد العالمي
الاقتصاد العالمي

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3% هذا العام بزيادة قدرها 0.2% عن توقعات إبريل الماضي مع انحسار مخاوف الذعر المصرفي.

وجاء ذلك في تقرير لصندوق النقد الدولي صدر اليوم الثلاثاء، تحت عنوان آفاق الاقتصاد العالمي.

وفي وقت سابق، قال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا، إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة في ظل الظروف التي يعاني منها العالم في الوقت الحالي.

وأضاف بانجا على هامش اجتماع لـ مجموعة العشرين: "في واقع الأمر، الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة، صحيح أن أداءه تجاوز التوقعات، لكن هذا لا يعني أنه لن يكون هناك المزيد من التحديات".

كما قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، بأن الاقتصاد العالمي سينمو بمعدل سنوي 3% خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وأوضحت جورجيفا، في تصريحات نقلتها “رويترز”، أن تلك المستويات أقل من المتوسطات التاريخية البالغة 3.8% بما قد يضغط على تدفقات رأس المال.

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