محافظ الدقهلية يترأس لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظائف بالوحدات المحلية

ترأس الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لجنة القيادات لاختبارات وإجراء المقابلات للمتقدمين لشغل عدد من الوظائف شملت وظيفة "نائب رئيس مركز ومدينة وحي ووظفية سكرتير مدينة ومركز وحي ووظيفة رئيس وحدة محلية قروية " وذلك من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة ومديريات الخدمات.



وقد ضمت لجنة الاختبارات فكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية، باسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية والدكتورة أمل السعيد مدير عام الموارد البشرية، والدكتورة صفاء فتوح وكيل إدارة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة.



وقد قامت اللجنة بإجراء المقابلات والاختبارات للمتقدمين لاختيار اكفأ العناصر تحقيقا لمتطلبات المرحلة الحالية من العمل التنفيذي.

وقد أكد "مختار" أن المقابلات والاختبارات قد أجريت بكل الشفافية بين المتقدمين حرصا علي تكافئ الفرص لاختيار افضل العناصر وفقا للاسس والقواعد والشروط التي تتطلبها الوظيفة المشار إليها ووفقا للقانون.