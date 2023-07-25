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أخبار البلد

مصطفى مدبولي يلتقي رئيس شركة "إندوراما" العالمية لمناقشة خططها في السوق المصرية

صدى البلد

 التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، / سري براكاش لوهيا، رئيس مجلس إدارة شركة "إندوراما" العالمية، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و/ أجيت جوبتيه، سفير الهند لدى القاهرة، و/أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ"صندوق مصر السيادي"، وعدد من مسئولي الصندوق.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب ب/سري براكاش لوهيا، والوفد المرافق له، مُشيدًا بالعلاقات المُتميزة بين مصر والهند والتي تشهد تطورًا مستمرًا.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن أحد دلائل تطور العلاقات المصرية الهندية هي زيارة الدولة التي قام بها  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للهند في يناير الماضي، والتي تم خلالها الإعلان عن الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأشار في السياق نفسه، إلى زيارة الدولة التي قام بها / ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند إلى مصر الشهر الماضي، لافتًا في الوقت نفسه إلى جلسة المباحثات التي جمعته ب/ مودي بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين.

وأثنى "مدبولي" على رغبة شركة "إندوراما" الهندية في تعزيز وجودها في مصر وزيادة استثماراتها في عدد من المجالات المختلفة، ومنها التعدين والصناعة والأسمدة واستخراج الفوسفات.

وأعرب رئيس الوزراء عن دعم الحكومة الكامل لخطط الشركة التوسعية في السوق المصرية، لاسيما أن الشركة تمتلك خبرة كبيرة في تنفيذ وإدارة مصانع الأسمدة الفوسفاتية والأمونيا حول العالم، مؤكداً أن الحكومة ستُقدِّم كل أشكال الدعم لتشجيع الاستثمارات الهندية القائمة وجذب المزيد من الشركات الجديدة للسوق المصرية.

وخلال الاجتماع، أشادت الدكتورة هالة السعيد بشركة "إندوراما" العالمية التي تسعى للتوسّع في السوق المصرية عبر عقد شراكات جديدة في مجالات متنوعة من بينها قطاع الطاقة المتجددة، وسلاسل القيمة لقطاع الطاقة.

وأشارت إلى أن الشركة بدأت بالفعل مناقشات مع "صندوق مصر السيادي" حول عدد من الفرص الاستثمارية التي ستتوسع من خلالها في السوق المصرية.

من جانبه، أعرب / سري براكاش لوهيا عن تقديره لرئيس الوزراء لعقد هذا الاجتماع، وهو ما ينم عن الدعم الدائم من الحكومة المصرية لشركة إندوراما، مؤكدًا أن الشركة أيضًا من جانبها تدرك جيدًا أن السوق المصرية سوق واعدة، مشيداً بما قامت به الدولة المصرية من إنجازات على مدار السنوات الماضية على صعيد البنية التحتية وتشجيع الاستثمارات.

وتطرق إلى الحديث عن التعاون الجاري بين "صندوق مصر السيادي" وشركة "إندوراما" العالمية حول فرص الاستثمار في عدد من المجالات منها الأسمدة والفوسفات والأمونيا، كما أوضح أن الشركة تتطلع للعمل في قطاع الطاقة المتجددة بالسوق المصرية.

وفي ختام الاجتماع، جدد رئيس الوزراء دعمه الكامل لخطط شركة "إندرواما" التوسعية، مُشيرًا إلى أن الشركة بإمكانها الاستفادة من حزم الحوافز التي تمنحها الحكومة للمستثمرين الأجانب، وخاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مضيفًا: نتطلع إلى وجود أقوى لكم هنا في مصر، حيث توجد العديد من الفرص الاستثمارية.

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مصطفى مدبولي يلتقي رئيس شركة "إندوراما" العالمية لمناقشة خططها في السوق المصرية

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