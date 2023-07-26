سعره على قد الإيد ومواصفاته جبارة.. هذا الهاتف من سامسونج هو الأنسب لك

يشكل ارتفاع الأسعار ضغطًا كبيرًا على راغبي شراء الهواتف الذكية، حيث تأتي هواتف الفلاجشيب الرائدة ضمن فئات سعرية تتراوح من حوالي 30 إلى أكثر من 50 ألف جنيه، وهواتف الفئة المتوسطة من 10 إلى 25 ألف جنيه.

ولا تتناسب عادة هذه الأسعار مع فئات وشرائح كثيرة خاصة الشباب ومحدودي الدخل، الأمر الذي يجعل شراء هاتف ذكي بمواصفات مميزة وتصميم أنيق عملية صعبة، ولكن على الرغم من ذلك هناك بعض الهواتف ضمن فئة الهواتف الرخيصة ولكن تتميز بأن قدراتها وإمكاناتها تقترب من هواتف الفئة المتوسطة.

وتعد مثل هذه الهواتف صفقة كبيرة لراغبي الشراء حيث تجمع معظم المواصفات التي يريدها المشتري من سعر رخيص أو مناسب، وإمكانات شاشة وكاميرا فائقة وبطارية بسعر كبيرة، وأيضا معالج يقدم أداء مميزًا.

ومن بين هذه الهواتف يأتي هاتف Galaxy A13 من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والذي يتمتع بمواصفات مميزة للغاية رغم سعره، حيث يتوفر في السوق المصري بسعر حوالي 5 آلاف و190 جنيهًا، علمًا بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضًا حسب المتجر.

وجاء هاتف Galaxy A13 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD ، قياس 6.6 بوصة، وبدقة 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع وزن 195 جراماً، وحماية للزجاج الأمامي من نوع Corning Gorilla Glass 5، وإطار بلاستيكي للجوانب والخلف، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.



ويقدم هاتف Galaxy A13 كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل مع فلاش LED وميزات HDR وpanorama مع تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل ، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Galaxy A13 بمعالج من نوع Dimensity 700 من شركة ميدياتك التايوانية، والمطور بدقة تصنيع 7 نانومتر، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة، مع نظام التشغيل أندرويد.

ويحتوي هاتف Galaxy A13 على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، مع منفذ شحن من نوع USB Type-C 2.0 ، مع ألوان الأبيض والأزرق والأسود والوردي.