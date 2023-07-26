عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعره على قد الإيد ومواصفاته جبارة.. هذا الهاتف من سامسونج هو الأنسب لك

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A13

يشكل ارتفاع الأسعار ضغطًا كبيرًا على راغبي شراء الهواتف الذكية، حيث تأتي هواتف الفلاجشيب الرائدة ضمن فئات سعرية تتراوح من حوالي 30 إلى أكثر من 50 ألف جنيه، وهواتف الفئة المتوسطة من 10 إلى 25 ألف جنيه. 

 

ولا تتناسب عادة هذه الأسعار مع فئات وشرائح كثيرة خاصة الشباب ومحدودي الدخل، الأمر الذي يجعل شراء هاتف ذكي بمواصفات مميزة وتصميم أنيق عملية صعبة، ولكن على الرغم من ذلك هناك بعض الهواتف ضمن فئة الهواتف الرخيصة ولكن تتميز بأن قدراتها وإمكاناتها تقترب من هواتف الفئة المتوسطة. 

 

وتعد مثل هذه الهواتف صفقة كبيرة لراغبي الشراء حيث تجمع معظم المواصفات التي يريدها المشتري من سعر رخيص أو مناسب، وإمكانات شاشة وكاميرا فائقة وبطارية بسعر كبيرة، وأيضا معالج يقدم أداء مميزًا. 

 

ومن بين هذه الهواتف يأتي هاتف  Galaxy A13 من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والذي يتمتع بمواصفات مميزة للغاية رغم سعره، حيث يتوفر في السوق المصري بسعر حوالي 5 آلاف و190 جنيهًا، علمًا بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضًا حسب المتجر.  

وجاء هاتف Galaxy A13 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD ، قياس 6.6 بوصة، وبدقة 720 ×  1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع وزن 195 جراماً، وحماية للزجاج الأمامي من نوع Corning Gorilla Glass 5، وإطار بلاستيكي للجوانب والخلف، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.   
 

ويقدم هاتف Galaxy A13 كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل مع فلاش LED وميزات HDR وpanorama مع تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل ، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابكسل.

 

ويعمل هاتف Galaxy A13 بمعالج من نوع Dimensity 700 من شركة ميدياتك التايوانية، والمطور بدقة تصنيع 7 نانومتر، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة، مع نظام التشغيل أندرويد. 

 

ويحتوي هاتف Galaxy A13 على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، مع منفذ شحن من نوع  USB Type-C 2.0 ، مع ألوان الأبيض والأزرق والأسود والوردي. 

هواتف الشباب ومحدودي الدخل هواتف بأسعار رخيصة موبايلات بأسعار رخيصة سامسونج هواتف سامسونج ارخص هواتف سامسونج هاتف Galaxy A13 Galaxy A13 مواصفات Galaxy A13 سعر Galaxy A13

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية.. الأهلي يُهدد بالانسحاب من كأس السوبر بسبب الزمالك

راتب كبير| ميدو يكشف تفاصيل عقد مهاجم الأهلي الجديد

الأهلي يحسم قرار رحيل علي معلول ويزف بشرى للجماهير

الغشاشين سقطوا .. خبر عاجل بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

قرار عاجل من الزمالك بشأن احتراف زيزو

قرار جديد من الأهلي ضد حسين الشحات وطلب خاص لاتحاد الكرة

رابطة الأندية تفجّر مفاجأة بشأن عقوبة حسين الشحات

أول رد فعل من علي معلول بعد أنباء رحيله عن الأهلي

ترشيحاتنا

يارتني ما عرفته.. مُسنة بريطانية تندم على زواجها من شاب مصري|ما القصة؟

قضية داخلية.. البيت الأبيض يعلق على استبدال وزير الخارجية الصيني

شوبير يكشف سر ظهور إمام عاشور في ملعب الأهلي ليلاً

مسح قزحية العين.. مالك ChatGPT يعلن خطته لمواجهة تهديد انتحال الروبوتات

إجازات وثراء فاحش خلال الحرب.. زيلينسكي يوبخ عددًا من المسؤولين والنواب

وزيرة البيئة: شهر أغسطس يسجل درجات حرارة قياسية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون عمليات.. طرق طبيعية لتصغير حجم المعدة

سبب غير متوقع وراء الشعور بالتعب والألم في الليل..حسام موافي يكشف عنه

فاكهة غير متوقعة تعزز القدرة للرجال.. نتائجها مذهلة

مرض خطير.. طفلة تثير الجدل بعد محاولة طبيب إنقاذها

فيديو

رحيل علي معلول.. عدة أندية في انتظاره

قرأ أذكار الصباح والمساء ثم خلص على والدته | تفاصيل غريبة

خناقة على شاب.. خلصت على صاحبتها ورمتها في الترعة| تفاصيل صادمة

صفقة جديدة.. ما سر الرجل المقنع في لقاء الأهلي وبيراميدز |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الحقيقة والعدالة

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ