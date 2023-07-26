غضب وعدوانية.. ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على الصحة العقلية للبشر

يشهد كوكب الأرض موجة غير مسبوقة من الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة التي تؤثر على الإنسان بشكل سلبي، بينما ظهرت دراسة جديدة تحذر من تأثير آخر للحرارة على مشاعر الناس وتحدث تغيرات في السلوك قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات الغضب والعدوانية والتوتر والإرهاق المستمر.







وبحسب ما ذكرته الدراسة التي نشرت في دورية “جاما سيكاتري” تشهد الولايات المتحدة الأمريكية زيادة في أعداد الأشخاص البالغين في أقسام الطوارئ للتشخيص النفسي خلال الشهرين الماضيين فقط.



ويؤثر تغيُّر درجة الحرارة في مادة «السيروتونين» الناقل العصبي الأساسي الذي ينظّم حالة المزاج، مما يؤدّي إلى انخفاض مستويات السعادة والفرح، وزيادة مستويات التوتّر والإرهاق.

ويمكن أن تُسبب التغيّرات المناخية، بما في ذلك الجفاف والتغيّرات الشديدة في درجة الحرارة حيث قال أستاذ الطب النفسي والعلوم السلوكية في كلية «بايلور» الأمريكية للطب، الدكتور عاصم شاه: «آثاراً سلبية عن طريق زيادة الملوّثات والمواد المسببة للحساسية وتدهور نوعية الهواء». ويؤدّي ذلك إلى «تفاقم مشكلات الصحة العقلية، مثل الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة».

و في حال عدم القدرة على تجنّب التعرُّض لدرجات الحرارة المرتفعة بترطيب الجسم وإبقاء الرأس مغطى عند الخروج: «يُمكن أيضاً سكب بعض الماء على الرأس ليبرد، والقيام بالأشياء المطلوب أداؤها بالظلّ والأماكن المكيّفة»، مضيفاً: «أما في حاول تناول الدواء، فالأفضل استشارة الطبيب، إذ يجب أن نكون حذرين للغاية في شأن ذلك».