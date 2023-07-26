درجة الحرارة 45.. مصري يطهي بيضة في الزيت على حرارة أشعة الشمس

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير لشاب يقوم بطهي بيضة في الشارع على حرارة أشعة الشمس في أحد شوارع مصر تعبيرا منه عن شدة ارتفاع درجة الحرارة نهارا.

ويظهر في مقطع الفيديو أدوات لطهي البيض يعلق عليه الشاب قائلا "ربنا يرحمنا برحمته من حر الجو، دلوقتي درجة الحرارة أكثر من 45 في النهار، وهنجرب نقلي البيض على أشعة الشمس وهي عمودية في عز الضهر".





طهي بيضة على حرارة الشمس

ونجح الشاب في طهي بيضة باستخدام مقلاة وكمية من الزيت بعد ان تركها لدقائق معدودة تحت أشعة الشمس.

وحصد مقطع الفيديو القصير الاف الاعجابات على موقع تيك توك بينما انهالت عليه التعليقات الساخرة والمازحة داعين الله ان يحمي الجميع من تلك الموجة الحارة الغير مسبوقة التي تشهدها مصر ومعظم دول العالم هذا الصيف بسبب التغيرات المناخية حول العالم.

وتسببت موجة ارتفاع الحرارة في كوارث طبيعية في بعض دول أوروبا مثل حرائق الغابات والمنتجعات السياحية في اليونان ووفيات كثيرة في أمريكا بسبب الحر.

ويصف بعد الخبراء تلك الموجة الحارة بانها الاولى والاصعب من نوعها التي تشهدها مصر منذ اكثر من الف عام تقريبا.

وينصح خبراء الأرصاد الجوية بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات النهار تجنبا للاصابة بضربات الشمس.