أحمد حكم: سامي أنقذ سموحة.. ومستوى زيزو أعلى من الدوري

قال أحمد حكم لاعب فريق سموحة، إن أحمد سامي المدير الفني للفريق، منذ أن تولى المهمة أنقذ الفريق من النتائج السلبية التي كانت وضعته في منطقة الهبوط.

وأضاف "حكم"، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن رحيل أحمد سامي في وقت سابق عن سموحة أثر على الفريق سلبًا، قبل أن يعود للمساهمة في تحسن المستوى والنتائج.

وواصل تصريحاته، أن فرج عامر رئيس النادي، دعم الفريق بعدة صفقات في يناير الماضي، موضحًا أنه سعيد بإنهاء سموحة المسابقة بنتائج إيجابية تساعد الفريق على المنافسة في الموسم المقبل.

واختتم تصريحاته، بأنه يرى أن أحمد سيد زيزو إيقاعه مختلف عن الدوري المصري من حيث السرعة والقوة، على عكس بقية اللاعبين الذين يشبهون بعضهم في المستوى.