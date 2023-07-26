ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على أتلانتا يونايتد برباعية في كأس الدوريات

اكتسح فريق إنتر ميامي، نظيره أتلانتا يونايتد، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات كأس الدوريات.

وسجّل ميسي ثنائية في 22 دقيقة من بدأه مع فريق إنتر ميامي بشكل أساسي في الدقائق 8، 22.

ثم سجل اللاعب روبير تايلور هدفين (الثالث والرابع) في الدقائق 44، 53.

وجاء تشكيل إنتر ميامي كالتالي:

حراسة المرمى: كالندر

خط الدفاع: ألين – كريفتسوف – ميلر – يدلين

خط الوسط: بوسكيتس – أورويو – كريماشي

خط الهجوم: ميسي – مارتينيز – تايلو

وبهذه النتيجة، يتأهل إنتر ميامي إلى دور الـ 32 من بطولة كأس الدوريات متصدراً للمجموعة برصيد 6 نقاط.