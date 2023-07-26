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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عواصف رعدية عنيفة تضرب شمال إيطاليا|شاهد

صدى البلد

ضربت عواصف رعدية عنيفة شمال إيطاليا حيث لقيت فتاة حتفها، بينما أدت الحرائق في صقلية إلى إغلاق مطار باليرمو.

وهبت فجر الثلاثاء رياح عاتية وهطلت أمطار غزيرة وزخات من البرد على مدينة ميلانو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، فغمرت المياه الشوارع وسقطت الأشجار على الطرق، وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وقالت شركة النقل العام إن أضرارًا جسيمة لحقت بشبكة الكهرباء، في حين أشار صحافي في وكالة فرانس برس إلى انقطاع مؤقت في المياه في المركز التاريخي للمدينة.

وقام رجال الإطفاء بإجلاء أعضاء المجموعة الآخرين إلى صالة ألعاب رياضية قريبة.

إلى جانب سوء الأحوال الجوية الذي يضرب شمال البلاد، يتأثر الجنوب بموجة حرّ مع تسجيل 47,6 درجة مئوية الاثنين في كاتانيا بصقلية، وفقًا للحماية المدنية.

وكافح رجال الإطفاء في صقلية خلال الليل عدة حرائق وصل أحدها إلى موقع قريب من مطار باليرمو الذي أغلق عدة ساعات في الصباح. كما تأثرت حركة النقل بالسكك الحديد بهذه الحرائق.
 

عواصف رعدية شمال إيطاليا صقلية يورونيوز توك شو صدى البلد

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