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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كاتب صحفي: العاصمة الإدراية الجديدة تؤكد قدرة المصري على صنع المستحيل|فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال جمال حسين، الكاتب الصحفي إن العاصمة الإدارية تُعد بداية الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن ما حدث في العاصمة الإدارية الجديدة يؤكد قدرة الإنسان المصري على صنع المستحيل، فهي إنجاز يصل لحد الإعجاز.

وأضاف “حسين” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” من تقديم الإعلامية هند النعساني والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، العاصمة الإدارية الجديدة إنجاز عظيم تم في فترة زمنية قصيرة، لافتًا إلى أنها مدينة ذكية بها بنية تحتية قوية وكافة المباني الموجودة فيها مصممة ضد الحريق والزلازل.

وتابع أن الرئيس السيسي دائما ما يؤكد أن ميزانية الدولة لم ولن تتحمل نفقات العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا:"الرئيس استطاع تحويل الرمال لذهب"، لافتا إلى أن كافة العاملين قبل انتقالهم للعاصمة الإدؤاية الجديدة تلقوا دورات تدريبية مكثفة تمكنهم من التعامل مع التكنولوجيا والتحول الرقمي.

العاصمة الادارية السيسي التحول الرقمي جمال حسين صدى البلد

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