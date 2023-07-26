عمل المنيا تختتم برنامجا تدريبيا على مهن التفصيل والخياطة



اختتمت مديرية العمل بمحافظة المنيا الدورة التدريبية الرابعة على مهنة التفصيل والخياطة التى تم تنفيذها بوحدة التدريب المتنقلة لعدد 9 متدربات ،وتنظيم الاختبار النهائى للدورة التدريبية الثانية على مهنة كهرباء التوصيلات ،وذلك لعدد 9 متدربين بقرية الحاج قنديل بمركز ديرمواس ، فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك للتدريب المهنى ، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجاً .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالتدريب المهنى وبرامجه المقدمة للشباب من الجنسين داخل المحافظات لتأهيلهم للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير أو متوسط ، وتماشياً مع سياسة الوزارة للتدريب من أجل التشغيل وفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .

وأوضح محمد صلاح مدير المديرية انه تم اختتام البرنامج التدريبي للفتيات على مهنة التفصيل والحياكة ، داخل الوحدة المتنقلة بقرية الحاج قنديل بمركز ديرمواس ، وذلك بعد إنتهاء مدة التدريب التي بلغت 150 ساعة تدريبية ،تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، لتأهيل الفتيات للحصول على فرصة عمل او بدء مشروعهم الخاص فى هذا المجال ، لتحسين مستويات معيشتهم والمشاركة فى عمليات التنمية داخل المجتمع المصري..

وحضر ختام التدريب ايمن الجزار مدير إدارة بحوث العمالة ، وأحمد حسن مدير المنطقة الجنوبية .وأضاف مدير المديرية تنظيم الإختبار النهائى لـ 9 متدربين على مهنة كهرباء التوصيلات ،بنفس وحدة التدريب ، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، والذى يتم تنفيذه على مدار 60 ساعة تدريبية ، يتلقى فيها الشباب كافة المعلومات والتدريبات العملية المطلوبة واللازمة للعمل فى تلك المهنة ، والتي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة.

كما ان الاختبار شمل جزء نظري وآخر عملى، منوهاً إلى أنه بعد التدريب سوف تقوم المديرية بتوفير فرص عمل مناسبة بالمنشآت الصناعية بالمحافظة ، وذلك انطلاقا من دور وزارة العمل وحرصها على تدريب وتأهيل الشباب الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب في إيجاد فرص عمل مناسبة تساعدهم في توفير حياة كريمة لهم.

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