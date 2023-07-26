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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اكتشاف 30% من آثار مصر.. مطالب بضرورة الاهتمام بالسياحة العلاجية

ارشيفية
ارشيفية

قال الدكتور طارق سرحان، الخبير السياحي و عضو اتحاد المرشدين العرب، إن مصر لديها مقومات للسياحة العلاجية لا تتوافر بباقي الأماكن، مثل البحيرات الكبريتية و غيرها.

وأوضح "سرحان"، خلال مداخلته ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع على شاشة الفضائية المصرية، أن طقس مصر الدافئ بفصل الشتاء من المقومات المشجعة على السياحة العلاجية، مؤكدا أن العنصر البشري لا يقل أهمية عن المقومات الطبيعية، و الاهتمام بالكوادر الطبية التي ستتعامل مع الزائرين هو أمر إلزامي.

الاهتمام بالمهارات اللغوية 

وأشار "سرحان"، إلى أن الدولة يجب ان تقوم بتخريج متخصصين بالعلاج الطبيعي ليعملوا بأماكن السياحة العلاجية، بالإضافة للاهتمام بالمهارات اللغوية للقدرة على التواصل و التعامل مع مختلف الجنسيات.

وتابع، أن ما تم اكتشافه من الأثار الأثرية ما هو إلا 30 % من منه و متبقي 70% تحت الأرض، منوها إلى أن منطقة سقارة تشهد اكتشافات جديدة يوميا، مناشدا إلى إنشاء قناة سياحية لـمصر.
 

 

 

 

 

الخبير السياحى البحيرات الكبريتية السياحة العلاجية العلاج الطبيعي الأثار الأثرية

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