نائب: مشاركة ذوي الخبرة بجلسات صياغة توصيات الحوار الوطني تشير لمخرجات واقعية

أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، أن حالة الثراء التي شهدتها نقاشات الجلسات الفعلية للحوار الوطني، نتج عنها اختلاف صحي في الآراء حول القضايا المطروحة، موضحا التنوع في الآراء يثري الحياة السياسية ويدعم المناخ الديمقراطي.

وأضاف "السادات" فى تصريحات له اليوم: أن انطلاق الجلسات المتخصصة لصياغة التوصيات النهائية فى الحوار الوطني، تؤكد جدية مسار الحوار الديمقراطي للحوار من خلال صياغة توصيات ومقترحات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ومتماشية مع الدستور باعتباره الأرية المشتركة للجميع، لافتا إلى مشاركة عدد كبير من أصحاب الخبرة والمتخصصين فى منافقشات الصياغة.

واوضح عضو مجلس النواب أن انطلاق الجلسات التخصصية بالحوار الوطني بالتزامن مع الجلسات الفعلية ، يعطي ثقة للأطراف للمشاركين في الحوار الوطني بشأن جديته ومصداقية جميع الأطراف المشاركة في التوصل إلى مخرجات ومقترحات تكون أساسا لعملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والمجتمعي المرجو من الحوار .

ووجه عضو مجلس النواب الشكر لإدارة الحوار الوطني ومجلس الامناء والامانة الفنية والمقررين العموم ومقرري اللجان ومساعديهم، على جهودهم لانجاح الحوار، والوصول به لمساره الصحيح المرجو تحقيقه ، والذي يعول عليه من المصريين الخروج بحلول لكل تحديات المرحلة الراهنة.