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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تأثير معاكس.. كارثة تهدد أمريكا وتنذر بانهيارها

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

قالت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، إن سياسة العقوبات التي تتبعها واشنطن على الساحة الدولية ستدمر الولايات المتحدة.

وأوضحت المجلة الأمريكية، أن “حب أمريكا للعقوبات سيؤدي إلى انهيارها".

وأضافت أنه “غالبا ما تؤدي العقوبات الأمريكية إلى تأثير معاكس أو لا تعمل على الإطلاق، وتساهم في التقارب بين تلك البلدان التي فرضت ضدها قيود، كما أنها لا تتوافق مع الأهداف طويلة المدى للولايات المتحدة”.

ودعت المجلة إلى إدخال آليات مراقبة للقيود المفروضة، والتي يجب أن يشرح السياسيون الأمريكيون أهدافها بوضوح وصدق.

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وخلصت إلى أن" الكثير من هذا سيتطلب من السياسيين من كلا الحزبين الاستعداد بوعي لمواجهة الحقيقة القاسية: في بعض الأحيان لا تنجح العقوبات، وفي كثير من الحالات تقوض بشكل فعال مصالح الولايات المتحدة".

واشنطن الولايات المتحدة أمريكا

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