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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الخميس 27 يوليو 2023: مشكلة صحية

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الخميس 27 يوليو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

برج الثور .. حظك اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 : موعد مفاجئ

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 26 يوليو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

توقعات برج الثور وحظك اليوم الخميس 27 يوليو 2023

ستكون العلاقة الرومانسية مليئة بالمرح وستحبها كل دقيقة، ستثبت مسؤوليات العمل الإضافية قوتك، استخدم التمويل بذكاء اليوم، ستواجه صحتك مشكلات بسيطة وعليك توخي الحذر بشأن النفقات.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

قد تفتقر بعض علاقات الحب إلى الرومانسية وهذا قد يؤثر سلبًا على الحياة العاطفية، كن حسيًا وحساسًا اليوم للحفاظ على حياة الحب سليمة، امدح شريكك وقدم الدعم المعنوي في جميع المساعي.

توقعات برج الثور صحيا

كن حذرا بشأن صحتك اليوم، سيصاب بعض مواليد برج الثور بألم في الصدر أو عدوى في المعدة قد تتطلب عناية طبية، يجب أن يكون كبار مواليد برج الثور حذرين أثناء قيادة السيارة.  

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

استفد من كل فرصة لإثبات قدرتك على تحمل مسؤوليات جديدة وتأكد من أنك في كتاب الإدارة الجيد، سيبقى بعض مواليد برج الثور في المكتب لإكمال المهمة اليوم. 

توقعات برج الثور الفترة المقبلة 

لن تزعجك أي مشكلة مالية كبيرة، هذا يعني أنك في حالة جيدة للاستفادة من الثروة، سيحرص بعض برج الثور على الاستثمار في سوق الأسهم وسيحقق ذلك عوائد جيدة.

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