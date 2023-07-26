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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 : موعد مفاجئ

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

برج العذراء.. حظك اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 : فرصة للتألق

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توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023

اليوم تتناغم الأجرام السماوية لخلق أجواء غير عادية من الاحتمالات، أنت تمتلك الدافع والتصميم اللازمين للتفوق، لذا احتضن هذه الدفعة الكونية وشاهد أحلامك تتجلى أمام عينيك.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا كنت على علاقة بالفعل، حافظ على الشعلة الرومانسية حية مع موعد مفاجئ أو لفتة من القلب.

توقعات برج الثور صحيا

خصص وقتًا للاعتناء بنفسك ، سواء كنت تمارس اليوجا أو الجري في الطبيعة أو الاستمتاع بحمام مهدئ، خذ قسطًا من الراحة من جدولك المزدحم وركز على تجديد طاقتك. 

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

قد تظهر فرص للتقدم في حياتك المهنية بشكل غير متوقع، سيحقق تصميمك الثابت ونهجك المنهجي النجاح في المفاوضات والمشاريع. 

توقعات برج الثور الفترة المقبلة 

لا تتردد في الاستثمار في أهدافك طويلة المدى ، فالكون يوجهك نحو الازدهار، ثق في غرائزك وقم بالمجازفات المحسوبة ، فالثروة تفضل أولئك الذين يجرؤون على الحلم. 

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