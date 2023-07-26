رسميا.. الهلال السعودي يعلن ضم نجم برشلونة السابق

أعلن نادي الهلال السعودي، تعاقده مع البرازيلي مالكوم، نجم برشلونة الإسباني السابق، والحالي لزينت بطرسبرج الروسي.



ويعد مالكوم هو الصفقة الرابعة لفريق الهلال بعد روبين نيفيز وخاليدو كوليبالي وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.



وكتب الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: " راقـص يكمل رحلة الفرح مع أبناء السامبـا".



وأشار الحساب الرسمي للنادي من خلال فيديو أن اللاعب البرازيلي سيحصل على القميص رقم 77.



يُذكر أن بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى رغبة الهلال السعودي في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، خلال الصيف الحالي.