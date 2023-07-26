قمة مصرية - روسية .. السيسي : نقدر التعاون في إنشاء محطة الضبعة النووية .. وبوتين: التبادل التجاري مع القاهرة ينمو بقوة

الرئيس السيسي:

القمة الروسية الافريقية سيكون لها نتائج عظيمة .. وحريصون على تعزيز التعاون بين القاهرة وموسكو

نقدر التعاون فيما يتعلق بإنشاء محطة الضبعة النووية باعتباره مشروع عملاق ورائد ومشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر

الرئيس بوتين:

مصر تحتل جزءا كبيرا من التبادل التجارى مع قارة إفريقيا

العلاقات بين البلدين تكتسب طابعًا خاصًا .. وأحرزنا نجاحا كبيرة بفضل الجهود الكبيرة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين مساء اليوم الأربعاء لقاء قمة على هامش مشاركة الرئيس في النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية بمدينة سان بطرسبرج.



ووجه الرئيس السيسي الشكر للرئيس بوتين على الدعوة وحفاوة الاستقبال، مؤكدا أن مصر حريصة على تلبية الدعوة فيما يخص مجالات التعاون المختلفة وكذلك التعاون على مستوى القارة الأفريقية ، بالإضافة إلى الحرص على تعزيز العلاقات مع روسيا وتطوير التعاون الثنائى إلى مستوى تستحقها العلاقات بين البلدين".

وأضاف الرئيس السيسي خلال القمة: " أننا نقدر التعاون فيما يتعلق بإنشاء محطة الضبعة النووية باعتباره مشروع عملاق ورائد ومشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر ".

وهنأ الرئيس السيسي الرئيس الروسي على مرور 80 عاما على العلاقات المصرية الروسية، مشيرا إلى أن القمة الروسية الافريقية سيكون لها نتائج عظيمة.

ومن جانبه قال الرئيس الروسى أحرزنا تقدما كبيرا في العلاقات بين مصر وروسيا، كما أن مصر احتلت جزءا كبيرا من التبادل التجارى مع قارة إفريقيا، مشيرا اننا بعد مرور شهر من الآن، ستحتفل مصر وروسيا بمرور 80 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضاف بوتين خلال تلك السنوات والعقود اكتسبت العلاقات بين البلدين طابع خاص، وأحرزنا نجاحا كبيرا بفضل الجهود الكبيرة"، متابعا : "عندنا مشروعات واعدة في مختلف القطاعات في مصر، وحجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نموا كبيرا خلال السنوات الماضية".



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