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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل ندوة الاحتفاء بـ عادل إمام في القومي للمسرح المصري

عادل إمام
عادل إمام

تقام ندوة  أول أغسطس عن الفنان عادل إمام ضمن فعاليات القومي للمسرح للمصري، بمشاركة الكاتب الصحفى أشرف غريب مؤلف كتاب «عادل إمام»، ومشاركة المخرج والفنان محمد أبوداوود، والناقدة الدكتورة سامية حبيب.

يُطلق المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض دورته السادسة عشرة باسم الفنان الكبير عادل إمام، وذلك تكريما لما قدمه خلال مسيرته الفنية من أعمال مسرحية متنوعة ومتميزة، وتصدرت صورة "الزعيم" البوستر الرسمي للدورة الجديدة التي ستنطلق خلال الفترة من 27 يوليو، وحتي 12 أغسطس .

الفنان الكبير عادل إمام اسمه بالكامل عادل محمد إمام محمد، ولد بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، ثم انتقل إلى حي السيدة زينب وهو صغير حيث كان والده موظفًا بأحد المصانع الحكومية وعاش طفولته وصباه في حي السيدة زينب، وهو متزوج وله ثلاثة أولاد ( رامي ومحمد وابنته الوحيدة سارة ) ، وكان التمثيل هوايته المفضلة في مرحلة الدراسة.

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الفنان الكبير عادل إمام يعد رمزا كبيرا من رموز المسرح المصري والعربي، وهو ابن المسرح قبل نجوميته في السينما والتليفزيون، وبدأ مشواره الفني من خلال مسرح الجامعة، حيث درس الهندسة الزراعية بجامعة القاهرة ، وخلال دراسته انضم لفرقة المسرح الجامعي ، وأظهر خلال العروض المسرحية التي قدمها في الجامعة موهبته الفطرية في التمثيل، وهي التي أهلته للالتحاق بفرقة التليفزيون المسرحية عام ١٩٦٢، وهو لا يزال طالبًا.

ومن أهم مسرحيات عادل إمام ( ثورة قرية، سري جدا، أنا وهو وهي )، والأخيرة تعتبر نقلة في مشواره الفني، وأول مسرحية تعرض له في التلفزيون المصري، وبعد هذه المسرحية توالت أعماله في المسرح ومنها: " النصابين "،" البيجامة الحمرا"، وقدم أيضا مسرحيات: "حالة حب"، "أنا فين وأنت فين"  ثم "غراميات عفيفي"، ولكن ستظل مسرحية "مدرسة المشاغبين "هي النقلة الفنية والشهرة الكبيرة له، حيث حقق بها نجاحاً كبيراً وأثبت موهبته الكوميدية الكبيرة، وبعد هذه المسرحية جاءت مرحلة البطولة المطلقة لعادل إمام في المسرح، فقدمه المنتج الكبير سمير خفاجي من خلال فرقة الفنانين المتحدين بطلا منفردا في مسرحية " شاهد ما شافش حاجة " ثم " الواد سيد الشغال " ثم  " الزعيم "، وكانت آخر مسرحياته " بودي جارد " .

الفنان عادل إمام أشرف غريب التلفزيون المصري البوستر الرسمي اعمال مسرحية

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