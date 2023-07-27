عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى وفاة يوسف شاهين.. تعرف على أول ظهور له كممثل

يوسف شاهين
يوسف شاهين

تحل ذكرى وفاة المخرج الكبير يوسف شاهين اليوم، والذي استطاع أن يقدم العديد من الأعمال الإخراجية المتميزة، وتتلمذ على يده مخرجين. 

ولد يوسف شاهين في 25 يناير 1926 في الإسكندرية، لأب لبناني كاثوليكي، في زحلة، وأم من أصول يونانية، وحصل على الثانوية، درس في كلية فيكتوريا. 

وبعد إتمام دراسته في جامعة الإسكندرية، سافر لأمريكا وأمضى سنتين في معهد باسادينا السرحي ودرس المسرح ، وعاد إلى مصر ليقدم أول أفلامه بابا أمين في 1950.

فى ذكرى ميلاده.. محطات فى حياة الفنان سيد عبد الكريم

ذكرى ميلاد عميد المسرح العربي.. هل حاول يوسف وهبي تجسيد شخصية النبي سينمائيا؟

وبعد عام واحد شارك فيلمه ابن النيل في مهرجان أفلام كان، وفى 1970 حصل على الجائزة الذهبية من مهرجان قرطاج وجائزة الدب الفضي في برلين عن فيلمه إسكندرية ليه في 1978، فضلا عن حصوله على سعفة مهرجان كان التقديرية وسط احتفاء كبير.

كان أول ظهور لـ يوسف شاهين كـ"ممثل" فى فيلم "إسماعيل ياسين فى الطيران"، وكانت جملته الشهيرة فى الفيلم: “هايل يا سُمعة.. كمان مرّة.. عايز ضرب واقعي”.

قدم شاهين على مدار تاريخه نحو 40 فيلما سينمائيا أشهرها: "صراع في الوادي، صراع في المينا، باب الحديد، بياع الخواتم، الناصر صلاح الدين، عودة الابن الضال، إسكندرية ليه، إسكندرية كمان وكمان، المصير، المهاجر، سكوت حنصور، إسكندرية نيويورك، هي فوضي"، الذي كانت آخر أعماله فى السينما، كما أخرج 5 أفلام قصيرة هي “كلها خطوة، القاهرة منورة بأهلها، انطلاق، سلوى، عيد الميرون”.

إسماعيل ياسين إسكندرية ليه ابن النيل الاسكندرية إسماعيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الأهلي.. فسخ عقد إمام عاشور وإيقاف كهربا وحسين الشحات مهدد بالحبس

أول رد فعل من إمام عاشور بعد أنباء فسخ تعاقده مع الأهلي

صيف طبيعي .. الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة على مصر

حقيقة وفاة شيرين بأزمة قلبية .. ورسالة خاصة من حسام حبيب

الحبس في انتظار لاعب بيراميدز| مفاجأة.. حسين الشحات يلجأ للقضاء ضد الشيبي.. اتهامات خطيرة

قرارات ثورية في الأهلي| الخطيب يعيد "قاذفة الصواريخ" ورحيل نجم الفريق.. وحقيقة بيع الشحات

فرج عامر يعلن عن انضمام مهاجم جديد إلى الأهلي ويكشف الكواليس

أول رد فعل من محمود كهربا بعد أنباء إيقافه

موضوعات متعلقة

خلاص اتلغت | القصة الكاملة لأزمة حفل ترافيس سكوت في الأهرامات

أسلمت من سنين .. وفاة مغنية عالمية شهيرة بعد صراع مع المرض

هل منعتك من دخول لبنان.. ديانا حداد تكشف حقيقة خلافها مع نجوى كرم

ديانا حداد تطمئن جمهورها بعد فقدان صوتها: انا الأن بخير

السبب الحقيقي وراء غياب مصطفى كامل عن عزاء والد مي كساب

سؤال لـ ديانا حداد عن ديو مع محمد رمضان .. ردّ مفاجئ منها

مش بتتكلم| رد فعل مريب من ابنة شيرين بعد شائعة وفاة والدتها

حقيقة وفاة شيرين بأزمة قلبية .. ورسالة خاصة من حسام حبيب

ترشيحاتنا

مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في قلقيلية

أعلى سعر للدولار في البنوك اليوم 27-7-2023

ترافيس سكوت : حفل الأهرامات ما زال قائما والتأجيل بسبب تفاصيل لوجستية

علي ماهر يتولى تدريب المصري .. فيديو

خدع النادي .. رئيس إنبي يكشف تفاصيل هروب أحمد عيد للزمالك .. فيديو

أبرزها التفاح والتين .. أطعمة لعلاج الإمساك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الليمون المجفف مرة يوميا؟

أبرزها التفاح والتين .. أطعمة لعلاج الإمساك

صورة تعصر القلب لطفل عراقي عذبته زوجة أبيه تثير جدلا بين رواد السوشيال ميديا

بخصر منحوت.. دعاء حكم تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

الرئيس السيسي يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين .. فيديو

من النيل للفرات.. وشم عبري على ذراع عضو بجهاز نادي بيراميدز| ما حكايته؟

فيها سم قاتل.. القومي لعلوم البحار يحذر من تناول هذه الأسماك |فيديوجراف

نتيجة الثانوية العامة | خطوات الحصول عليها ونسب النجاح الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ