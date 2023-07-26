تونس تنتشل 901 جثة لمهاجرين غرقى قبالة سواحلها هذا العام

قال وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، اليوم الأربعاء، إن خفر السواحل التونسي، انتشل 901 جثة لمهاجرين غرقوا قبالة سواحله في الفترة من 1 يناير إلى 20 يوليو من هذا العام.

وتواجه تونس موجات قياسية من الهجرة هذا العام وكوارث متكررة تتمثل في غرق قوارب المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء المتجهين إلى السواحل الإيطالية.

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة التونسية، عن توقيع الرئيس قيس سعيد، مذكرة تفاهم بشأن شراكة استراتيجية وشاملة مع الاتحاد الأوروبي.

وقال سعيد، خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، إن “تونس تتعاون مع الأوروبيين من أجل مواجهة كافة التحديات".

وأضاف أن “هناك حاجة إلى اتفاق جماعي بشأن الهجرة غير الشرعية”، مشيرا إلي أن “المنظمات المعنية بشأن المهاجرين لم تتحمل مسؤولياتها حتى الآن”.

كما اقترح الرئيس التونسي، “عقد مؤتمر في تونس بشأن الوضع غير الإنساني للهجرة”.