بمباركة جيرارد.. الاتفاق السعودي يعلن ضم صفقتين أوروبيتين

أعلن نادي الاتفاق السعودي، الأربعاء، عن صفقتين أوروبيتين، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال المرحلة المقبلة.



وتعاقد فريق الاتفاق السعودي مع المدافع الأسكتلندي جاك هيندري، قادمًا من صفوف فريق كلوب بروج البلجيكي.



بينما تعاقد الاتفاق أيضًا مع المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي، قادمًا من أولمبيك ليون الفرنسي، في صفقة انتقال حر.



وبعض التقارير الصحفية، تشير إلى اقتراب هندرسون، قائد فريق ليفربول، الذي ودع الجماهير منذ ساعات عبر حسابه الشخصي، من الانضمام لفريق الاتفاق السعودي، الذي يتولى تدريبه جيرارد، أسطورة ليفربول.