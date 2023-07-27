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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة يشهد المقابلات الشخصية لمشروع YLY

صدى البلد


 

شهد الدكتور إبراهيم خضر، وكيل الوزارة-مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة، المقابلات الشخصية لليوم الثالث على التوالي لمشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضةYLY  “شباب يدير شباب” للموسم الخامس، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

أكد “خضر” خلال تواجده لليوم الثالث على التوالى وخلال متابعته لسير عملية انتقاء طالبي الانضمام لمشروع YLY، إهتمام الدولة المصرية متمثلة فى وزارة الشباب والرياضة بقيادة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي بالشباب المصري واهتمامهم بوضع الشباب على الطريق الصحيح من خلال دمجهم فى المشاريع المختلفة التى تطلقها وزارة الشباب والرياضة، ومنها مشروع YLY والذى يهدف إلى مشاركة الشباب فى جميع الأنشطة التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة من خلال مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وإطلاق مبادرات تهدف لخلق جيل جديد يحب وطنه ويخدم مجتمعه.

وأكد الدكتور إبراهيم خضر خلال لقائه بالمتقدمين للمقابلات الشخصية أن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة تقدم العديد من الدورات التدريبية واللقاءات الهامة للشباب بالمحافظة، وأن مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة دائما تتلقي أفكار الشباب، وتتبني المبادرات الشبابية التي تطلقها الوزارة، ومن الشباب.

كما حضر إجراء المقابلات الشخصية بمحافظة البحيرة أيمن الحريري معاون المديرية للشباب، عبدالرحمن أشرف عضو مجلس إدارة مشروع YLY بالوزارة، والمسئول الإعلامى للمشروع.

جدير بالذكر أنه تم التقدم لطلب إجراء المقابلات الشخصية بمحافظة البحيرة عدد ١٥٠٠ شاب.

يذكر أن مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضةYLY انطلق خلال عام ٢٠١٨ بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشبابية والترويج لأنشطة وزارة الشباب والرياضة، وتدريب الشباب.

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