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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية يلتقي وزير الدفاع الروسي

أرشيفية
أرشيفية

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون التقى بوزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو يوم أمس الأربعاء.

وأشارت الوكالة إلى أن من شأن الاجتماع أن يعمق العلاقات بين البلدين.

وأمس، أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن كوريا الشمالية "شريك مهم" لبلاده، وذلك خلال لقائه نظيره كانغ سون نام بعد ساعات من وصوله إلى بيونج يانج حيث استقبل بحفاوة.

وقال شويجو إن "جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية هي شريك مهم لروسيا، وتربطنا بها حدود مشتركة وتاريخ غني من التعاون"، وفق بيان أصدرته الوزارة في موسكو.

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كما أكد عزمه على "تعزيز التعاون" في مجال الدفاع بين روسيا وكوريا الشمالية التي وصفها بأنها "دولة صديقة",

وسيحضر شويجو اليوم، الاحتفالات بالذكرى السبعين لانتهاء الحرب في شبه الجزيرة الكورية بهدنة في 27 يوليو 1953، وهي أول زيارة رسمية لمسؤول أجنبي يعلن عنها منذ بدء وباء كوفيد-19.

وكان وصل في وقت سابق إلى مطار بيونج يانج واستقبله كانج سون نام ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب النصر في حرب التحرير بحسب الصور التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية.

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