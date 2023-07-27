بعد اعتزال عبد الشافي .. أحمد مرتضى : اللاعب الوحيد الذي رفض زيادة عقده

علق أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، على قرار اعتزال اللاعب محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم.

وكتب أحمد مرتضى منصور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا:اقسم بالله محمد عبد الشافي اللاعب الوحيد الذي عرضت عليه زياده عقده رفض وقال الحمد لله عقدي مكفيني.

وتابع :عبد الشافي اعترف طوال فترة عملي لمده ١٠ سنوات في الرياضة لم أرى في مثل أخلاقك ولا احترامك شكراً لما قدمت واتمنى لك التوفيق فيما هو قادم.

وكشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للأبيض من الاستمرار في الملاعب الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن اللاعب أخطر مسئولي النادي باستقراره على اعتزال كرة القدم بسبب تجدد إصابته في الركبة وعدم قدرته على مواصلة اللعب.

ويرتبط عبد الشافي بعقد مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ولكن اللاعب استقر على التنازل عن مستحقاته والاعتزال في الفترة الحالية، وهو ما سيعلن عنه اللاعب في الأيام المقبلة.