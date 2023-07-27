كيف تتجاوز صدمة نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023؟ تفاصيل

تنهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعدادات إعلان نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023، حيث من المقرر أن يتم عرض نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 على مكتب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال ساعات في شكلها النهائي، استعدادا لاعتمادها وإعلانها للطلاب.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن مرحلة الثانوية العامة تعتبر هامة وحاسمة في مسار التعليم والمستقبل المهني للطلاب، ولذلك قد يشعر الآباء بالقلق والضغط لضمان نجاح أبنائهم في هذه المرحلة، ومن الطبيعي أن يكون للآباء توقعات وآمال لأبنائهم، ويرغبون في أن يحققوا النجاح والتفوق.

الثانوية العامة 2023

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أنه يجب أن يكون الضغط النفسي المفروض على طلاب الثانوية العامة متوازنًا ومناسبًا، فالضغط الزائد قد يؤدي إلى تأثير سلبي على أداء الطالب وصحته النفسية، ومن الضروري أن يدرك الآباء أن الطلاب يحتاجون إلى الدعم والتشجيع بدلاً من الضغط الزائد، ويمكن للآباء أن يقدموا الدعم من خلال تقديم المشورة والإرشاد، وتشجيع الطلاب على تحقيق أهدافهم وتطوير مهاراتهم.

وقال الخبير التربوي، إنه يجب أن يكون هدف أولياء الأمور هو دعم الطلاب وتوفير بيئة داعمة تساعدهم على اكتشاف ميولهم وقدراتهم واتخاذ القرارات المناسبة لمستقبلهم، موضحًا أن التوازن بين التحفيز والدعم وتقديم الحب والدعم العاطفي سيساعد الطلاب على التعامل بشكل أفضل مع الضغوط النفسية وتحقيق نجاحهم بشكل أكثر إشراقًا وسعادة.

وأضاف أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أنه من الضروري أن يكون الطلاب واقعيين في توقعاتهم ويختارون كلية تناسب قدراتهم واهتماماتهم، ومن المهم أن يكونوا صادقين مع أنفسهم حول المسار الذي يرغبون فيه وأن يستمعوا إلى شغفهم الشخصي، ويجب أن يكونوا على استعداد للعمل الجاد والتفاني في دراستهم لتحقيق أهدافهم.

وصرح الدكتور حسن شحاتة، بأن التعلم هو رحلة مستمرة، ويمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الحياة الشخصية والمهنية للطلاب، ويجب أن يتذكروا أنه بالاستمتاع بالعمل الذي يحبونه وبالتحصيل العلمي المستمر، سيكونون قادرين على بلوغ أحلامهم وتحقيق النجاح في مجالاتهم المختارة.