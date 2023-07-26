تنسيق الجامعات 2023.. خطوات تسجيل الرغبات وأبرز الأخطاء الشائعة

يترقب طلاب الثانوية العامة 2023 تنسيق الجامعات 2023، وانطلاق أعمال تنسيق الجامعات 2023، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق ، ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد مكتب تنسيق الجامعات لاستقبال تقديمات طلاب الثانوية العامة 2023.

تنسيق الجامعات 2023

ويبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن خطوات تسجيل الرغبات وأبرز الأخطاء الشائعة التى يقع بها الطلاب أثناء تسجيل تنسيق الجامعات 2023، للتعرف عليها وتجنبها عند تسجيل رغبات الكليات بـ تنسيق الجامعات 2023، وخلال السطور التالية نوضح لكم الأخطاء الشائعة التى يقع بها العديد من طلاب الثانوية العامة، والتي يجب تجنبها أثناء تسجيل تنسيق الجامعات 2023.

إعلان المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

ومن المقرر إعلان المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2023، عقب اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 وإعلانها للطلاب بفترة زمنية قصيرة، والمقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم 2023.

تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد

بالتزامن مع قرب انطلاق تنسيق الجامعات 2023 ، ومن بعدها إعلان الجدول الزمنى للمرحلة الأولى للتنسيق، أعد المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى فى ضوء توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى مجموعة من الإرشادات لطلاب الثانوية العامة للتعامل مع موقع التنسيق والتى جاءت فى دليل الطالب للتعامل مع الأخطاء الشائعة فى التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد.

وتواصل وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق استعدادات تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية، ووجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.

تسجيل الرغبات

ويتم التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة العربية والأجنبية ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية بشكل إلكتروني، من خلال عدة مراحل سيعلن عنها مكتب التنسيق تباعًا في بيانات رسمية.

والتسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني على مدار الـ24 ساعة من خلال حاسوبه الشخصي، ويمكنه التسجيل أيضًا من خلال معامل الجامعات الحكومية التي تعمل خلال فترة مراحل التنسيق.

موقع تنسيق الجامعات 2023

ويمكنك الدخول علي رابط وموقع تنسيق الجامعات 2023، من خلال الضغط هنا.

خطوات تسجيل رغبات الكليات

الخطوة الأولى: إدخال رقم الجلوس والرقم السري

الخطوة الثانية: عرض الرغبات المسجلة سابقًا

الخطوة الثالثة: التأكد من سلامة بياناتك الأساسية

الخطوة الرابعة: إدخال/تعديل قائمة الرغبات

الخطوة الخامسة: تسجيل الرغبات

الخطوة السادسة: طباعة استمارة الرغبات

الاخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

وجاء من بين الأخطاء عدم حفظ الرغبات بموقع التنسيق الإلكتروني، حيث أكد مكتب التنسيق على انه يجب الانتباه والضغط على علامة الحفظ قبل غلق موقع التنسيق الإلكتروني .

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.

طلاب الثانوية العامة

وأوضح السيد عطا المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية سيتم بشكل إلكتروني، من خلال عدة مراحل سيعلن عنها مكتب التنسيق تباعًا في بيانات رسمية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن المركز الإعلامي للوزارة يواصل حملته التوعوية لتعريف طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

