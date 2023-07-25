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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تنسيق الكليات 2023.. هل يمكن التحاق طلاب الثانوية بالجامعات والمعاهد بشكل مباشر؟

طلاب جامعات
طلاب جامعات

تنسيق الكليات 2023.. ارتفع معدل البحث عن “هل يمكن التحاق طلاب الثانوية بالجامعات والمعاهد بشكل مباشر داخل تنسيق الكليات 2023، بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023؟”، والتي تستغرق نحو أسبوعين بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

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تنسيق الكليات 2023

يترقب طلاب الثانوية العامة 2023 تنسيق الكليات 2023، وانطلاق أعمال تنسيق الكليات 2023، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد مكتب تنسيق الجامعات لاستقبال تقديمات طلاب الثانوية العامة 2023، حيث يتساءل الطلاب وأولياء الأمور “هل يمكن التحاق طلاب الثانوية بالجامعات والمعاهد بشكل مباشر؟”.

طلاب الثانوية العامة 2023 

ويعتبر تنسيق الكليات 2023، الخطوة التي يقبل عليها طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء الأمور، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث يريد الطالب تسجيل رغباته للجامعة والكلية الذي الالتحاق بها، وفقًا لمجموعه الكلي.

تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

تواصل وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق استعدادات تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية.

ووجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة جميع المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.

الثانوية العامة 2023

ويتم التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة العربية والأجنبية ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية بشكل إلكتروني، من خلال عدة مراحل سيعلن عنها مكتب التنسيق تباعًا في بيانات رسمية.

وأكدت وزارة التعليم العالي عدم صحة ما يشاع بشأن إمكانية توجه الطالب مباشرة إلى الجامعات الحكومية والمعاهد للتقديم.

موقع التنسيق الإلكتروني

وأوضحت أنه يجب على طالب الثانوية العامة وما يُعادلها التقديم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني (http://www.tansik.egypt.gov.eg) فقط؛ لأنه لا يوجد تقديم مباشر للجامعات الحكومية والمعاهد.

وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على “فيسبوك”.

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على “إنستجرام”.

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على “تويتر”.

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة “Threads”:

تنسيق الكليات 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 ، وذلك على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/ بعد أن يتم اعتمادها رسمياً من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بعد أسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023.

موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 

وعن موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات، يقوم مكتب تنسيق الجامعات 2023 بإعلان تنسيق 2023 بجيمع مراحله الثلاث لطلاب لثانوية العامة، وذلك عقب نتيجة الثانوية العامة 2023، والتي من المقرر إعلانها في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

وفقًا لخطة التصحيح الإلكتروني، يتم الانتهاء من عمليات التصحيح ومطابقة النتيجة مع بيانات الطلاب بعد مرور 10 أيام من انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وتكون النتيجة جاهزة للاعتماد بالأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن آليات التصحيح الإلكتروني لأوراق امتحانات (البابل شيت) لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي تتم وفق جدول زمني واضح ومحدد.

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