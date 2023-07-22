تنسيق الجامعات 2023 .. تحذير هام لطلاب الثانوية العامة من الوقوع بهذه الأخطاء

هناك حالة من القلق تسيطر على طلاب الثانوية العامة وذلك قبل نتيجة الثانوية العامة 2023 وقبل بدء المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة 2023، حيث تمثل نتيجة الثانوية العامة 2023 صداعًا في رؤوس أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة 2023 خلال الفترة الحالية بالتزامن مع اقتراب إعلان النتيجة بشكل رسمي نهاية الشهر الجاري أو بداية أغسطس المقبل.

تنسيق الجامعات 2023

وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن العديد من أولياء الأمور يرتكبون أخطاء خطيرة قبل وبعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2023، مشيرًا إلى أن التوتر الشديد الذي يعانون منه يؤثر على أبنائهم الطلاب أيضًا، لذا يجب على الأهل أن يدركوا أن المستقبل بيد الله وأن فشل الطلاب في الالتحاق بكليات معينة داخل تنسيق الجامعات 2023 لا يعني بالضرورة فشل مستقبلهم.

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن هناك العديد من الطلاب الذين اضطروا للالتحاق بكليات أقل من طموحاتهم، لكنهم استطاعوا أن يصبحوا متميزين فيها وتحقيق نجاحات كبيرة.

طلاب الثانوية العامة 2023

وأشار الخبير التربوي، إلى أن الرسالة الرئيسية لطلاب الثانوية العامة 2023، هي عدم الاهتمام بالضغوط الخارجية والتوقعات الاجتماعية في اختيار الكلية داخل تنسيق الجامعات 2023، موضحًا أن الطالب لن يفشل إذا لم يحصل على القبول في الكلية التي يرغب بها، وأن يكون الدور الأساسي للأهل هو دعم أبنائهم وتقديم المشورة الصحيحة والبناءة في اختيار الكلية المناسبة بناءً على مهاراتهم واهتماماتهم الشخصية.

وشدد الدكتور حسن شحاتة، على ضرورة أن يسعى الطالب لتحقيق أفضل ما لديه في الكلية التي سيتم قبوله فيها داخل تنسيق الجامعات 2023 والاستفادة إلى أقصى حد من تجربته الجامعية، والاهتمام بالتطوير الشخصي والعمل الجاد سيساعد الطلاب على تحقيق النجاح بغض النظر عن الكلية التي يدرسون فيها.

تحذير هام لطلاب الثانوية العامة من الوقوع بهذه الأخطاء

ولفت أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إلى أن هناك 5 أخطاء يقع فيها غالبية أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة 2023

-التوتر الزائد خلال فترة انتظار النتيجة، مما يجعلهم يفقدون هدوءهم ويتحفظون على أبنائهم في حال حصولهم على درجات منخفضة.

-تعنيف الطلاب ومقارنتهم بالآخرين، مما يؤثر على ثقتهم بأنفسهم ويزيد من الضغوط عليهم.

-عدم تقديم الدعم النفسي والمعنوي للطلاب الذين يصابون بصدمة بسبب درجاتهم المنخفضة، حيث يحتاجون للتشجيع والتوجيه.

-عدم احترام رغبة الطلاب وإصرار الأهل على دفعهم للالتحاق بكليات محددة بغض النظر عن رغباتهم الشخصية.

-عدم التعامل بذكاء مع إعلان النتائج وعدم القدرة على إرشاد الطلاب لتحديد الكليات البديلة بناءً على النتائج التي حصلوا عليها.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وفيما يخص ظهور النتيجة أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى إن النتيجة ستكون برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم ، بشكل مجاني لا يحتاج لدفع أي مصاريف إلكترونية.

وأوضحت، أنه لن يتم ظهور نتيجة الثانوية العامة بالاسم ولكن برقم الجلوس فقط.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

وحول موعد نتيجة الثانوية العامة 2023، فيعتد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023، أول أغسطس المقبل بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات وتجهيز النتيجة في شكلها النهائي، استعدادًا لاعتمادها وإعلانها على موقع وزارة التربية والتعليم.