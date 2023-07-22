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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الثلاثاء.. ندوة توعوية عن المشروع القومي لمشتقات البلازما.. دوانا بإيدينا

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم جامعة عين شمس ندوة توعوية عن" المشروع القومي لمشتقات البلازما وأهميته لدعم النظام الصحي بمصر" في إطار الموسم الثقافي لجامعة عين شمس.

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وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، و الدكتور أيمن صالح  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العلياوالبحوث و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وبتنسيق الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة وإشراف إدارى إبراهيم سعيد أمين عام الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتستضيف الندوة اللواء طبيب مجدي أمين رئيس مجلس إدارة جريفولز إيجيبت و الدكتور مدحت العدل طبيب وكاتب و شاعر وسيناريست وفضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد المعز العالم الجليل بالأزهر الشريف.

وذلك يوم الثلاثاء 25 يوليو الساعة 1 ظ بمدرج المحلاوي بكلية الطب.

جامعة عين شمس ندوة توعوية المشروع القومي لمشتقات البلازما النظام الصحي بمصر الموسم الثقافي الدكتور محمود المتيني

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