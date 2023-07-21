عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط الاستعلام عن نتائج الامتحانات بكلية الحقوق جامعة عين شمس

كلية الحقوق جامعة
كلية الحقوق جامعة عين شمس

يبحث عدد كبير من طلاب الدراسات العليا، عن رابط الاستعلام عن نتائج امتحانات نهاية العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس، بعد الإعلان رسميا خلال الساعات الماضية، فور الانتهاء من أعمال التصحيح التي بدأت بالتزامن مع الامتحانات مؤخرا.

txt

بخطوات بسيطة يمكنك الوصول إلى الكلية التي تريدها بتنسيق الجامعات 2023.. تفاصيل

txt

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي وأدبي.. اعرف كليات القمة هتقبل من كام؟


وتضم نتائج امتحانات نهاية العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس، لطلاب الدراسات العليا التي تم الإعلان عنها، عدة دبلومات، هي: دبلوم القانون الدولي، دبلوم القانون الجنائي، دبلوم العلوم الاقتصادية، دبلوم الشريعة الإسلامية، دبلوم القانون المدني، دبلوم العلاقات الدولية.

ولذلك يستعرض "صدى البلد" عبر السطور التالية، رابط النتائج، وخطوات الاستعلام عن نتيجة الدراسات العليا لطلاب حقوق عين شمس، وذلك تسهيلا على طلبة الدراسات العليا بكلية حقوق عين شمس،

واشارت ادارة كلية الحقوق جامعة عين شمس انه مع العلم أنه في حالة عدم تسديد الطالب للمصروفات الدراسية، سيتم حجب النتيجة عنه.

واشارت إلى انه تم إعلان نتائج إمتحانات دور مايو 2023 للدراسات العليا للدبلومات الاتيه (بعد امتحان الشفوي)
١- الجنائي
٢- المدني
٣- الاجرائي
٤- الدولي
٥- العلاقات الدولية
٦- العلوم الاقتصاديه
٧- الشريعة الاسلامية

دور مايو 2023

ومستحقي رافة مايو واكتوبر 2022 لنفس الدبلومات وللاطلاع عليها، يرجى اتباع الخطوات التالية:

يقوم الطالب بالدخول على
1- https://ums.asu.edu.eg
2- لعمل تسجيل الدخول أو login:
* يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي في خانة اسم المستخدم أو username و اختيار كلية الحقوق
*في حالة دخول الطالب أول مرة، يقوم بالدخول بAbcd1234 ثم إدخال كلمة مرور جديدة مكونة من:
- حروف كبيرة و صغيرة.
- أرقام.
- رموز (# ؛ @)
- لا تقل عن ٨ حروف.
3- يقوم الطالب بالدخول على متعلقاتي ثم الدرجات. 
4- يختار الطالب العام الحالى ثم عرضه.
5- في حالة عدم سداد المصروفات، سيتم حجب نتيجته.

رابط الاستعلام نتائج امتحانات نهاية العام كلية الحقوق جامعة عين شمس كلية الحقوق جامعة عين شمس Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد أول رد فعل لـ زيزو بعد أنباء انتقاله للأهلي

إمام عاشور فضّل الأهلي على الزمالك | مؤتمر طارئ لـ مرتضى منصور

أول تعليق من مرتضى منصور على شائعة مفاوضات الأهلى مع فتوح وزيزو

رمضان صبحي مستعد للاعتذار|إعلامي يفجر مفاجأة عن عودة نجم بيراميدز للأهلي

قرار عاجل من كولر بشأن مباراة الأهلي وبيراميدز

بعد تمديد عقده .. رسالة نارية من أفشة للنادي الأهلي

احترموا رغبتي.. أول رد من حسن شاكوش حول علاقته بحورية فرغلي

بقى من حقه قيد الصفقات | إعلامي شهير يفجر مفاجأة تخص الزمالك

موضوعات متعلقة

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كيفية اختيار الكلية المناسبة قبل بدء تنسيق الجامعات

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الخطوات الصحيحة لترتيب الرغبات والكليات والمعاهد المتاحة

لطلاب الثانوية العامة 2023.. عوامل يجب مراعاتها عند اختيار الكلية وتسجيل الرغبات

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. مفاجأة بشأن الحدود الدنيا للكليات والمعاهد المتاحة

ترشيحاتنا

عقب اختناق 56 شخصًا بحمام سباحة..قرارات عاجلة من وزير الشباب ومحافظ الإسكندرية

تسلا تطلب الموافقة على توسيع مصنع برلين العملاق

لمنافسة جوجل ومايكروسوفت.. آبل تطلق أداة Apple GPT في 2024

الحبس 7سنوات عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية نتيجة تقديم بيانات غير صحيحة

أعراض جرثومة المعدة وعلاجها .. لدى الأطفال والكبار والحوامل

تورط الصين .. قرصنة بريد السفير الأمريكي لدى بكين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكون قاتل.. سر خلطة شركات إبادة الحشرات للتخلص من النمل نهائيا

لذيذة وبتكاليف بسيطة.. طريقة عمل كريب فراخ فاهيتا

جدل بين رواد السوشيال ميديا حول وفاة عريس أردني بعد زفافه بأيام..تفاصيل

لا تطبخوا فيها.. حلل منتشرة بالأسواق تسبب الزهايمر والفشل الكلوي والسرطان

فيديو

مها أحمد تشارك جمهورها بمفاجأة خاصة من عيد ميلادها

شيف شهير يثير الجدل بمقاضاته والده بسبب حقوق ملكية اسمه..اعرف القصة كاملة

مروة صبري تهاجم عارفة عبد الرسول بسبب “زرار البنطلون”: أحفادك يقولوا ايه

أراهم ما أفزعهم فهربوا ..مقطع فيديو للصوص يهاجمون سائق أجرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

اﻟﻤﺰﻳﺪ