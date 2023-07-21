رابط الاستعلام عن نتائج الامتحانات بكلية الحقوق جامعة عين شمس

يبحث عدد كبير من طلاب الدراسات العليا، عن رابط الاستعلام عن نتائج امتحانات نهاية العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس، بعد الإعلان رسميا خلال الساعات الماضية، فور الانتهاء من أعمال التصحيح التي بدأت بالتزامن مع الامتحانات مؤخرا.



وتضم نتائج امتحانات نهاية العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس، لطلاب الدراسات العليا التي تم الإعلان عنها، عدة دبلومات، هي: دبلوم القانون الدولي، دبلوم القانون الجنائي، دبلوم العلوم الاقتصادية، دبلوم الشريعة الإسلامية، دبلوم القانون المدني، دبلوم العلاقات الدولية.

ولذلك يستعرض "صدى البلد" عبر السطور التالية، رابط النتائج، وخطوات الاستعلام عن نتيجة الدراسات العليا لطلاب حقوق عين شمس، وذلك تسهيلا على طلبة الدراسات العليا بكلية حقوق عين شمس،

واشارت ادارة كلية الحقوق جامعة عين شمس انه مع العلم أنه في حالة عدم تسديد الطالب للمصروفات الدراسية، سيتم حجب النتيجة عنه.

واشارت إلى انه تم إعلان نتائج إمتحانات دور مايو 2023 للدراسات العليا للدبلومات الاتيه (بعد امتحان الشفوي)

١- الجنائي

٢- المدني

٣- الاجرائي

٤- الدولي

٥- العلاقات الدولية

٦- العلوم الاقتصاديه

٧- الشريعة الاسلامية

دور مايو 2023

ومستحقي رافة مايو واكتوبر 2022 لنفس الدبلومات وللاطلاع عليها، يرجى اتباع الخطوات التالية:

يقوم الطالب بالدخول على

1- https://ums.asu.edu.eg

2- لعمل تسجيل الدخول أو login:

* يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي في خانة اسم المستخدم أو username و اختيار كلية الحقوق

*في حالة دخول الطالب أول مرة، يقوم بالدخول بAbcd1234 ثم إدخال كلمة مرور جديدة مكونة من:

- حروف كبيرة و صغيرة.

- أرقام.

- رموز (# ؛ @)

- لا تقل عن ٨ حروف.

3- يقوم الطالب بالدخول على متعلقاتي ثم الدرجات.

4- يختار الطالب العام الحالى ثم عرضه.

5- في حالة عدم سداد المصروفات، سيتم حجب نتيجته.